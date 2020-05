Jaunbūvējamās Ogres Centrālās bibliotēkas pamatos iemūrē vēstījumu nākamajām paaudzēm

Šodien, 15. maijā, Ogrē, Brīvības ielā 35, klātesot Ogres novada pašvaldības, būvnieku un Ogres Centrālās bibliotēkas pārstāvjiem, svinīgi iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs, atklājot svinīgo pasākumu, uzsvēra, ka katras jaunbūves pamatā ir trīs nozīmīgi posmi – laika kapsulas iemūrēšana, spāru svētki un būves nodošana ekspluatācijā.

Laika kapsulu būves pamatos iemūrēja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, AS "RERE grupa" valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņs-Āboliņš un Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne. Kapsulā ievietots Ogres novada pašvaldības un būvnieku kopīgi sagatavotais vēstījums. Savukārt Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvs nākamajām paaudzēm uzrakstījis vēstījumu ar ieskatu Ogres bibliotēku vēsturē, lasītāju domām par bibliotēku un bibliotēkas darbinieku pārdomām un vēlējumiem. (Ar vēstījumu saturu var iepazīties pielikumā.)

Līdz ar vēstījumiem kapsulā tika ievietoti divi pārnovadu laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" numuri – 15.maija laikraksta numurs, kā arī laikraksts, kurā apkopota informācija par saimnieciskajiem darbiem novadā, tajā skaitā par Ogres Centrālo bibliotēku. Par šīs dienas svarīgo notikumu vēstīs arī piemiņas monēta ar Ogres novada ģerboni. Savukārt būvnieku pārstāvis – AS "RERE Grupa" valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš kapsulā ievietoja līmeņrādi, skaidrojot, ka tas simbolizē darbu veikšanu augstā kvalitātes līmenī, un zibatmiņu ar ēkas 3D detalizētu koka konstrukciju modeli.

Iemūrējot kapsulu, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E.Helmanis uzsvēra, ka ikvienai bibliotēkai galvenais ir saturs, nevis forma, bet šajā – Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas – gadījumā, abi rādītāji ir uz vienlīdzīgiem un uz nākotni vērstiem pamatiem.

"Ēkas saturs ietekmē arī tās formu. Nevar nosiltināt bērnudārzu un nosaukt to par bibliotēku. Mēs būvējam nākotnes objektu, kas ir jaunums ne tikai Ogrē, bet visā Latvijā. Tā būs viena no modernākajām ēkām valstī. Ceru, ka jaunā paaudze, kas nāks uz šejieni, to novērtēs un iedvesmosies," sacīja E.Helmanis.

AS "RERE Grupa" valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš, norāda: "Šīs ēkas projekta ideja, tehnoloģiskie risinājumi un kvalitātes kritēriji ir apliecinājums mūsdienu sasniegumiem ēku būvniecībā."

Vislielākais prieks un gandarījums par jaunceļamo ēku ir Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvam. OCB direktore Jautrīte Mežjāne zina teikt, ka bibliotēka, kopš tās pastāvēšanas ir pabijusi sešās dažādās vietās, bet līdz ar jaunās ēkas uzcelšanu, tai beidzot būs īstas mājas.

"Mūsu lasītāji jau tagad jauno bibliotēku sauc par Ogres Gaismas pili. Mūsu visu ziņā, lai tas tā tiešām arī būtu. Tā ir liela atbildība, lai jaunajā ēkā apmeklētāji justos labi un saņemtu tos pakalpojumus, kas viņiem nepieciešami. Jau tagad domājam un plānojam, ko vēl varētu piedāvāt un kā ieinteresēt apmeklētājus. Novēlu, lai ikviens ogrēnietis un pilsētas viesis nāktu ar prieku uz bibliotēku," sacīja J.Mežjāne. OCB direktore pateicās Ogres novada pašvaldībai, īpaši domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim, projekta īstenotājiem un ikvienam iedzīvotājam, kas uzticējās un atbalstīja jaunās ēkas celtniecību.

Daudzfunkcionālajā kultūrizglītības centrā atradīsies ne tikai Ogres Centrālā bibliotēka, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa. Divstāvu celtne būs tā dēvētā pasīvā ēka ar maksimāli zemu resursu patēriņu. Gan ēkas fasādē, gan iekštelpās daudzviet būs redzamas atklātas koka konstrukcijas, kas ir galvenais izmantotais konstrukciju materiāls. Ēku nesošās konstrukcijas tiks izgatavotas no līmētiem masīvkoka paneļiem, kas tiek līmēti krusteniski un gareniski, tādējādi iegūstot augstu tā strukturālo izturību un stabilitāti, kas nepieciešama nesošajām konstrukcijām.

Plānots, ka Ogres Centrālās bibliotēkas ēku nodos ekspluatācijā nākamā gada pavasarī.

