Anulē Ilgas Vecziediņas deputāta pilnvaras

Šodien, 18. maijā, notika Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā tika anulētas Ilgas Vecziediņas deputāta pilnvaras.

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 1. panta pirmā daļa nosaka, ka republikas pilsētas domi un novada domi ievēlē vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz četriem gadiem.

Ogres novada pašvaldības dome 17 deputātu sastāvā tika ievēlēta 2017. gada 3. jūnijā.

Domes deputātu tiesības, pienākumus un pilnvaras, kā arī garantijas, kas nodrošina šo pilnvaru realizāciju, reglamentē Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums. Šis likums arī nosaka gadījumus deputāta pilnvaru izbeigšanai pirms termiņa, tai skaitā 4. pantā paredzēto deputāta pilnvaru anulēšanu, ja deputāts vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies domes sēdē.

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" Kancelejas reģistrs par pašvaldības domes sēžu apmeklējumu liecina, ka deputāte Ilga Vecziediņa 2020. gadā no 12 notikušajām domes sēdēm pēc kārtas nav piedalījusies astoņās domes sēdēs, no tām trīs kārtējās domes sēdēs, kas notika šī gada 19. martā, 16. aprīlī un 14. maijā, un piecās ārkārtas domes sēdēs, kas notika 31. martā, 9. aprīlī, 20. aprīlī, 27. aprīlī un 30. aprīlī.

Ogres novada pašvaldības domē I. Vecziediņa tika ievēlēta no partijas APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI saraksta, līdz ar to saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. panta 1. daļā noteikto viņas vietā stāsies nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts, un nākamais šajā sarakstā ir Indulis Kalniņš.

