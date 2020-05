Foto un video konkurss "Eiropas dižkoku lielvalsts Latvija"

Latvijā ir viens no lielākajiem dižkoku blīvumiem Eiropā. Nu jau otro gadu aicinām apzināties šo mūsu dabas un latviskās identitātes bagātību!

Atrodi sev tuvāko dižkoku, izmantojot akcijas sadarbības partnera Dziedava dižkoku datubāzi. Iekar dižkoka zaros vai novieto pie koka Latvijas karogu un apliecini savu apmeklējumu ar foto vai īsu video ar pašiem dižkoka apmeklētājiem pie izgreznotā dižkoka. Nopublicē to sociālajos medijos: Instagram, Facebook, Draugiem vai Twitter ar koka nosaukumu, tā atrašanās pagastu vai pilsētu, kā arī tēmturi #dižkokulielvalsts. Septembra beigās piecu labāko foto vai video autori pēc Spēkozola kustības žūrijas vērtējuma savā īpašumā iegūs Spēkozola dižkoku lielvalsts kreklu, kā arī akcijas atbalstītāja IR Wood ozolkoka dizaina priekšmetu. Akcijā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai viesis, bet jo īpaši ģimenes, bērni, un jaunieši.

Dižkoki, gan ozoli, gan citu sugu koki piesaista lielu dabas daudzveidību un veido īpašu mikroklimatu savā vidē, tie ir arī Latvijas valsts pirmsākumu liecinieki, būtiska mūsu kultūrvēstures vērtība un latviskās identitātes daļa. Ziemeļeiropas un baltu tautām ozols ir viens no pasaules uzbūves modeļiem, Pasaules koks, jeb Austras koks. Atbilstoši atklātā sabiedriskā fonda Dabas retumu krātuve datiem, kurus apkopojuši tādi dabas pieminekļu pētnieki, kā Guntis Eniņš, Ansis Opmanis, Māris Zeltiņš, Julita un Atis Kluši, Jānis Cepītis, apzināto dižkoku skaits Latvijā tuvojas 16 tūkstošiem, līdz ar to Latvijā ir viens no lielākajiem dižkoku blīvumiem Eiropā, lielāks ir Lielbritānijā, bet mazāks Zviedrijā un Vācijā. Katru gadu Latvijas laukos, gravās, un mežu nostūros dižkoku meklētājiem izdodas atrast daudz iespaidīgu ozolmilžu un citu sugu dižkoku. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti lēš, ka kopumā Latvijā varētu būt vairāk par 20 tūkstoši dažādu sugu dižkoku.

Sīkāka informācija par Eiropas dižkoku lielvalsti Latviju, kā arī dižkoku mērīšanu atrodama šeit:

Informāciju sagatavoja Spēkozola kustības dibinātājs Ivars Šmits

