Ogrē modernizēta ielu apgaismojuma sistēma

Ogres pilsētā ir veikta veco ielu apgaismojuma vadības bloku nomaiņa, lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu apgaismojumu darbību.

Kopš 2014. gada ielu apgaismojuma ieslēgšanai un izslēgšanai Ogrē tiek izmantota apgaismojuma vadības sistēma “Citylight”, kas darbojas automātiski pēc pasaules pulksteņa laika. Tolaik Ogre bija pirmā pilsēta Latvijā, kur šī sistēma tika ieviesta. Attīstoties tehnoloģijām, attīstās arī šī sistēma. Tika radīti jaunākas paaudzes "gudrāki" kontrolieri, kuru uzturēšanu bijusī "Citylight" un nu jau "Teliko" pārnesa uz jaunizveidotiem serveriem. Vecā sistēma nespēja izturēt noslodzi (līdz arvien vairāk pievienotām pilsētām), tāpēc radās dažāda veida tehnoloģiskās problēmas, piemēram, ielas apgaismojums deg arī dienas laikā, veidojas apgaismojuma traucējumi u.c.

Šogad Ogres pilsētas teritorijā tika veikta sistēmas atjaunošana. Kopumā uzstādīti 24 serveri, kas apkalpo vairākus pilsētas rajonus (Lašupes, A6 šoseja visā garumā, Ogresgals u.c.). Vadības bloku nomaiņa nav veikta deviņās ielās, kurās tiks īstenots projekts "Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā". Darbus cenu aptaujas rezultātā veica SIA "EdAn Elektro".

SIA "EdAn Elektro" uzņēmuma valdes loceklis Andris Ruskuls informē, ka sistēma nodrošina attālinātu apgaismojuma vadību, tādejādi iespējams samazināt uzturēšanas izmaksas un atvieglot pārvaldi. Sistēma nodrošina precīzu apgaismojuma ieslēgšanu un izslēgšanu pēc saules cikla, kā arī apgaismojuma samazināšanu nakts stundās, tādejādi ietaupot līdz pat 40% enerģijas. Apsaimniekotājs laicīgi saņem brīdinājumus par sprieguma izmaiņām, strāvas noplūdi vai citām ar elektrību saistītām problēmām, palīdzot nodrošināt kvalitatīvu ielu apgaismojumu. Iespējama katras lampas individuāla kontrole un vadība, kā arī ziņojumu saņemšana par tās darbību un stāvokli. Sistēma nodrošina arī iespēju attālināti nolasīt apgaismojuma līniju un lampu strāvas mērījumus un skaitītāju rādījumus, kas padara darbu ērtāku un samazina uzturēšanas izmaksas

Ogres novada pašvaldība par ielu apgaismojuma Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē un luksoforu apsaimniekošanu ir noslēgusi līgumu ar SIA "EdAn Elektro". A. Ruskuls informē, ka vismaz reizi nedēļā uzņēmums apseko un pārbauda ielu apgaismojuma un luksoforu darbību, tomēr arī iedzīvotāji aicināti ziņot par ielu apgaismojuma vai luksoforu darbības traucējumiem. SIA “Edan Elektro” diennakts tālrunis ir 26401217 vai 65020027 (zvanīt darba laikā).

Jau informējām, ka šogad vērienīgi ielu apgaismojuma atjaunošanas darbi pilsētā tiek veikti projekta "Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā" ietvaros. Projekta ietvaros tiks veikta esošo ielu gaismekļu demontāža (920 gab.), jauno viedo pilsētvides tehnoloģiju iegāde un piegāde (LED ielu gaismekļi ar gaismas spēju no 37 W līdz 137 W), 9 kontrolieru sadalē un kontroliera katrā gaismeklī uzstādīšana, no kuriem 460 ir ar kustību sensoru, 2 video detektoru un 2 sakaru iekārtu uzstādīšana, kas nosaka ielu servisa līmeni (automobiļu plūsmas intensitāti).

Jāatzīmē, ka apgaismojuma atjaunošana tiks veikta arī ielās, kurās AS "Sadales tīkls" šogad veic elektrotīkla pārbūvi. Sadarbībā ar AS "Sadales tīkli" apgaismojumu plānots atjaunot vairākās ielās “Lašupēs”, Pārogres teritorijā, kā arī Ogresgala pagastā - Ogres ielā, Krasta ielā, Vidus prospektā no Krasta ielas līdz Ogres ielai, Ziedu ielā un Ozolu ielā.

