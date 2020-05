Sagaidot vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai nesīs Gaismas lāpas

Sagaidot vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa "1836 ceļu", kas vijas pa Latvijas pierobežu, nesīs Gaismas lāpas, izgaismojot Latviju, aģentūru LETA informēja "1836 ceļa" pārstāve Inese Krūze.

Pēc Krūzes vārdiem, apvienojoties "Fondam 1836" un "Stirnubuks.lv" komandām, kā arī Dinam Vecānam, kurš 2017.gadā apskrēja apkārt Latvijai, divas gaismu lāpas no Krāslavas uzsāks ceļu viena otrai pretī, lai nepilnu sešu dienu laikā 20.jūnija novakarē satiktos Kolkas ragā.

Skrējiens sāksies 16.jūnijā, un tā dalībnieki mainīsies aptuveni ik pa 20 kilometriem, nododot lāpu viens otram, nodrošinot "Gaismas ceļa" nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap Latviju. Skrējiens notiks pa "1836 ceļu", kas 2018.gadā tika dāvāts Latvijai tās simtgadē, pavēstīja Krūze.

Viņa norādīja, ka "1836 ceļš" simbolizē ceļu uz brīvību. To trīs gadu garumā, sākot no 2016. gada, veidoja gājēji - brīvprātīgie, kas devās ekspedīcijās pa Latvijas pierobežu meklējot, atklājot, ieraugot katras vietas unikalitāti tās dabā, vēsturē un cilvēkos, lai galu galā to visu apvienotu vienā, nedalāmā ceļā, ļaujot lepoties par savu tautu, zemi un valsti.

"Skrējiena laikā no vienas uguns tiks iedegti ugunskuri visapkārt Latvijai, veidojot šo Gaismas un mīlestības ceļu. Ikvienam būs iespēja sekot attālināti līdzi šim skrējienam - dzīvojot līdzi, daudzinot un atbalstot, jo tikai kopā mēs varam izdziedāt ceļu kā Lielvārdes jostas rakstus - gaišā latviskā gara spēkā," uzsvēra Krūze, norādot, ka skrējienam varēs sekot līdzi sociālajos tīklos.

Pasākuma organizatoru pārstāve uzsvēra, ka Gaismas ceļš sāksies Krāslavā, 18.novembra laukumā. Ceļā dosies divas skrējēju komandas - "Ziemeļaustrenis" un "Dienvidrietenis", ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un prasības, tās skries katra pa savu pusi, lai tiktos Kolkas ragā.

Plānots, ka katra tempa turētāju komandu veidos trīs skrējēji - kapteinis un divi pavadošie skrējēji. Katra komanda nesīs Gaismas lāpu, veicot aptuveni 20 kilometru distanci. Pēc distances pieveikšanas tik iedegts ugunskurs, un lāpa tiks nodota nākamajai tempa turētāju komandai, kas turpinās ceļu. Kopumā "Gaismas ceļā" dosies 46 vienības pa Ziemeļu pusi un 41 pa Dienvidu pusi, aizdedzinot 87 ugunskurus un izgaismojot Latviju.

Kā pavēstīja Krūze, "Gaismas ceļa" kapteinim ir jāizveido trīs dalībnieku komanda, kopā ar savu komandu jāpieveic 20 kilometri, nodrošinot, ka viens no komandas nes lāpu. Kapteinim patstāvīgi ar savu komandu jāierodas distances starta vietā un jānokļūst atpakaļ tajā pēc finiša. Kapteinim un viņa komandai ir jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi un prasības.

Katru "Gaismas ceļa" komandu sagaidīs "Gaismas ceļa" vēstnesis, kurš būs sagatavojis ugunskura vietu un pēc tam pieskatīs iedegto uguni, lai daļu no gaismas paturētu katrā no vietām, kamēr Gaismas lāpa turpinu ceļu apkārt Latvijai, savienojot novadus, ciemus un cilvēkus, akcentēja Krūze, norādot, ka abas akcijas "Gaisma ceļa" komandas pavadīs tehniskais auto.

Dalība akcijā "Gaismas ceļš" ir bez maksas.

