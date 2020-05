Vairākās ēkās 26.maijā būs elektroenerģijas piegādes pārtraukums

Ogres novada pašvaldība saņēmusi informāciju no AS "Sadales tīkls", ka 26.maijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00 būs elektroenerģijas piegādes pārtraukums vairākās pašvaldības ēkās:

-Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē;

-Pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" filiāles ēkā Brīvības ielā 37, Ogrē;

-Ogres Mūzikas skolas ēkā Brīvības ielā 50, Ogrē;

-Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā Zvaigžņu ielā 4, Ogrē;

-Ēkā Brīvības ielā 44, Ogrē.

Ogres novada pašvaldībā darbs netiks pārtraukts, tomēr elektroenerģijas piegādes pārtraukšana liegs strādāt ar datortehniku, nedarbosies stacionārie tālruņi.

AS "Sadales tīkls" norāda, ka elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma, elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46933