Samarieši palīdz arī Ogres novada iedzīvotājiem

Jau trešo gadu Ogres novadā darbojas Latvijas Samariešu apvienība, primāri nodrošinot mājas aprūpes pakalpojumus senioriem. Kopš Ogres novada pašvaldība 2018. gadā noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Samariešu apvienību par pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem, ir izdevies atvieglot vecāka gada gājuma cilvēku ikdienu.

Arī ārkārtējās situācijas apstākļos organizācija turpina strādāt, turklāt darba apjoms tikai palielinās.

Latvijas Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kurā ir nodarbināti vairāk nekā 800 algotu darbinieku un darbojas vairāk nekā 300 brīvprātīgo. Samariešu apvienība bez atlīdzības palīdz cilvēkiem, nodrošinot daudzus sociālus, medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir pieejami gan ar pašvaldību līdzdalību, gan arī individuāli. Apvienības devīze ir –" Palīdzēt dzīvot".

Vidusdaugavas nodaļa izveidojās 2018. gadā. Sākotnēji to veidoja Ogres, Skrīveru un Ķeguma novadi un kopā bija 30 klienti. Pērn nodaļa paplašinājās, klāt nāca Lielvārdes, Aizkraukles un Ērgļu novadi un šobrīd tiek aprūpēti vairāk nekā 200 klienti katru mēnesi, lielākā daļa ir no Ogres novada. Plānots, ka drīzumā nodaļai pievienosies arī Ikšķiles novads.

No pērnā gada decembra Vidusdaugavas nodaļas apvienības mājvieta atrodas Ogres novada Sociālā dienesta ēkā, Upes prospektā 16.

Par to, kā šobrīd norit darbs un kāda situācija ir Ogres novadā, stāsta Latvijas Samariešu apvienības Vidusdaugavas nodaļas vadītāja Baiba Maskoļūna.

Kā ārkārtas situācija ietekmē Samariešu darbu?

Vidusdaugavas nodaļā gan štatā, gan ārštatā strādā vairāk nekā 45 cilvēki. Jāteic, ka mūsu darbs ir kļuvis gan psiholoģiski, gan fiziski grūtāks. Viens no galvenajiem iemesliem ir iedzīvotāju spriedze, ko rada neziņa par situāciju valstī. Seniori, kas ir mūsu galvenā mērķauditorija, ir noteikta kā riska grupa, tāpēc, turpinot sniegt mūsu pakalpojumus arī krīzes laikā, nākas saskarties ar vairākiem izaicinājumiem. Sākotnēji iedzīvotāju nostāja bija ļoti piesardzīga – daļa cilvēku uztvēra mūs kā potenciālos inficētājus, jo mēs ar savu apmeklējumu pakļaujam viņus riskam saslimt ar vīrusu. Šobrīd situācija ir daudz mierīgāka, cilvēkiem ir lielāka izpratne par vīrusa izplatības ceļiem un to, kā sevi pasargāt. Mēs turpinām darīt savu darbu, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

Mūsu galvenais uzdevums šajā laikā ir pasargāt klientus no vīrusa. Pie klienta uzturamies īsāku laiku nekā parasti, cenšamies visu paveikt ātrāk, sadalīt darbus pa daļām, lai lieki neuzkavētos. Klientus vairs nevedam arī uz veikaliem; sākotnēji daži klienti bija neapmierināti par šādu lēmumu, tomēr vairums cilvēku ir atbalstoši, jo saprot, ka tā ir mūsu atbildība par viņiem. Turpinām klientus pēc pieraksta un akūtos gadījumos vest pie ārsta vai uz pastu.

Situāciju sarežģītu dara fakts, ka ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs turpinās karantīna un ir būtiski ierobežota klientu ar smagu aprūpes līmeni uzņemšana. Ik dienu mums zvana un jautā, vai varam aprūpēt gulošus cilvēkus, kurus izraksta no slimnīcas, bet pansionātos šobrīd neuzņem. Šiem cilvēkiem būtu vajadzīga ilgstoša aprūpe 24 stundas diennaktī, taču mūsu darba specifikas dēļ mēs to nevaram nodrošināt. Protams, mēs esam vērsti uz palīdzēšanu un darām visu, kas ir mūsu iespēju robežās, lai tomēr cilvēkus aprūpētu.

Liela daļa mūsu klientu ir ar hroniskām kaitēm, cilvēki ļoti mērķtiecīgi gaida pierakstu pie ārsta un, kad pieraksti tiek pārcelti, daudzus pārņem stress, jo nav zināms cik ilgi būs jāgaida, bet slimība var saasināties. Par laimi, mēs varam palīdzēt klientam arī šādos ārkārtas gadījumos, piemēram, ja pēkšņi ir atbrīvojusies vieta pie speciālista, mēs varam nodrošināt transportu, jo mums ir savs autoparks, lielākai daļai aprūpētāju ir arī savs auto.

Kāda situācija ir Ogres novadā?

Ogres novads ir lielākais no Vidusdaugavas nodaļā iekļautajiem novadiem, un arī klientu skaits ir vislielākais, piemēram, aprīlī tie bija 116 cilvēki: 91 Ogres pilsētā, 9 Madlienā, 12 Suntažos un 4 Taurupē. Vēl 30 klientiem tika piegādātas siltas pusdienas. Mūsu klientu skaits novadā ar katru mēnesi palielinās.

Lielākoties mēs sniedzam palīdzību cilvēkiem visās viņu ikdienas rūpēs: pārtikas un pusdienu piegāde, atkritumu iznešana, telpu uzkopšana, logu mazgāšana, personīgā higiēna, apģērbšanās, ēdiena gatavošana, veļas mazgāšana, malkas un ūdens ienešana telpās. Tāpat biedrība piedāvā pakalpojumu "Aprūpe mājās novados". Mums ir pieejama īpaši aprīkota mobilās aprūpes automašīna, kurā ir izvietota duša ar silto un auksto ūdeni, tualete, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis, gāzes plīts, krāns, izlietne, specializēts aprīkojums pēdu kopšanai un matu griešanai. Vismaz divas reizes mēnesī mēs dodamies izbraukumos, lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi un palīdzību vientuļiem senioriem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti lauku reģionos. Ogres novada pagastos šo iespēju regulāri izmanto vismaz 20 cilvēki.

Ogres novadā darbojas arī drošības pogas pakalpojums – tā ir papildu drošība, ja cilvēks ir viens pats mājās un, piemēram, ir nokritis vai noticis negadījums, jebkurā mirklī viņš var nospiest drošības pogu – speciālā brigāde jau būs ceļā, lai palīdzētu, vai arī atkarībā no situācijas izsauks palīdzības dienestu.

Mums ir cieša sadarbība ar Ogres novada Sociālo dienestu. Nenoliedzami, sadarbību veicina arī tas, kas atrodamies šīs iestādes ēkā. Ir lieliski, ka visas nevalstiskās organizācijas atrodas vienkopus. Šajā ārkārtas situācijas laikā sociālais dienests ar klientiem strādā attālināti, savukārt mēs turpinām gan tikties ar klientiem, gan doties uz aprūpi mājās, līdz ar to klātienē varam izvērtēt klienta reālo situāciju un sniegt informāciju sociālajam dienestam. Zināmā mērā palīdzam nodrošināt atgriezenisko saikni starp sociālo dienestu un klientu. Ir liela gandarījuma sajūta, ka mēs varam palīdzēt cilvēkiem un redzēt, ka palīdzība ir bijusi noderīga un viņu ikdienas rūpes ir mazinājušās.

Kā var saņemt Samariešu palīdzību?

Pirmais solis ir vērsties Ogres novada Sociālajā dienestā, kur katrs cilvēks tiek izvērtēts, ņemot vērā, vai viņam ir noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, invaliditāte, vai kādi citi atvieglojumi. Sociālais dienests pieņem lēmumu, vai cilvēkam aprūpe pienāksies par pašvaldības līdzekļiem, ar paša līdzmaksājumu, vai tikai par samaksu. Pēc lēmuma saņemšanas iesaistās Samariešu apvienība un kopīgi ar klientu un sociālo dienestu pārrunā palīdzības iespējas.

Lai konsultētos, ir iespēja zvanīt arī Latvijas Samariešu apvienībai uz centrālo tālruni 8898 vai arī Samariešu Vidusdaugavas nodaļai – tālrunis 2 200 2927.

Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa: "Mēs daudz runājām par mediķu neatlaidīgo un nesavtīgo darbu, bet gribētos izcelt arī citu profesiju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas turpina strādāt un dara visu iespējamo, lai atvieglotu cilvēku ikdienu. Esam ļoti pateicīgi Latvijas Samariešu apvienības kolēģiem, kas visu šo laiku patiešām ir rūpējušies par mūsu novada vecajiem ļaudīm. Viņi ir tie, kas nebaidās un dodas pie cilvēkiem uz mājām, uz veikaliem pēc pārtikas un citviet.

Kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, no Labklājības ministrijas saņēmām aicinājumu pārvērtēt aprūpē mājās sniegto pakalpojumu apjomu, uz krīzes laiku to samazinot, lai pēc iespējas mazāk darbinieku būtu kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju. Mēs vērsāmies pie Samariešiem ar lūgumu, vai viņi varētu pārvērtēt pakalpojumu apjomu katram klientam, saskaņojot to ar mums. Viņi piekrita un paveica šo darbu regulāro mājas vizīšu ietvaros, tādā veidā pasargājot ne vien vecos ļaudis no nevajadzīgas saskares ar vairākiem cilvēkiem, bet arī mūsu sociālā dienesta darbiniekus. Paldies viņiem par to!"

