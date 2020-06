VARAM: Ogres novada domes deputātei Ilgai Vecziediņai mandāts anulēts likumīgi

Sabiedrības rezonansi izraisījusi plašsaziņas līdzekļos izskanējusī informācija par 18.maija Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi, kurā tika anulētas Ilgas Vecziediņas (Apvienība Iedzīvotāji) deputāta pilnvaras, jo viņa nepiedalījās astoņās domes sēdēs pēc kārtas.

Ārkārtējās situācijas laikā Ogres novada pašvaldība domes sēdes izvēlējās rīkot klātienē, nevis attālināti, tāpēc deputātei uz tām bija jāierodas. I.Vecziediņai deputāta pilnvaras anulētas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu, kas paredz, ka katra deputāta pienākums ir piedalīties domes sēdēs un komiteju sēdēs. Deputāte bez attaisnojoša iemesla kavējusi astoņas domes sēdes pēc kārtas, neuzrādot arī darbnespējas lapu.

Portāla "OgreNet.lv" lasītāji savu viedokli pauduši gan komentāros, gan arī plašākā izklāstā e-pastā, uzskatot, ka Ogres novada domes deputātu lēmums ir nelikumīgs.

Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas uzrauga pašvaldību darbu, šo lēmumu atzīst par likumīgu.

"Šajā gadījumā attaisnojošs iemesls varētu būt veselības stāvoklis, bet būtu nepieciešams kādas kompetentas institūcijas vai kompetenta speciālista izdota izziņa vai slimības lapa, ka situācija ir tāda, ka persona nevar apmeklēt klātienē sēdes. Ja tas nav noticis un šis attaisnojošais iemesls nav apliecināts ar speciālista vērtējumu, tad mūsu ieskatā no likumības viedokļa mēs šeit neredzam pamatu iejaukties konkrētajā lēmumā," intervijā LTV raidījumam "Panorāma" komentēja VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.

Ārkārtas sēdē deputāte skaidroja: "Slimības lapu nevarēju izņemt, jo trīs gadu perioda noteiktais limits uz ārstniecības pabalstu saņemšanu man ir izsmelts. Ģimenes ārsts to zina, es nemitīgi sazinājos arī ar domes kancelejas darbiniekiem un darīju to zināmu, līdz ar neuzskatu, ka es būtu rīkojusies nepareizi. Bet esmu gaidījusi un lūgusi atbalstu no domes puses nodrošināt man balsojumu par katru no šiem lēmumprojektiem, kas šeit notiek."

I.Vecziediņa savu neierašanos uz sēdēm pamatoja ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un to, ka viņa atrodas Covid-19 riska grupā. Jāpiebilst, ka no 17 Ogres novada domes deputātiem šajā sasaukumā riska grupā ir ne tikai I.Vecziediņa. Vēl trīs deputāti ir pārsnieguši 60 gadu vecumu, taču, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, tas viņus nav traucējis apmeklēt komiteju un domes sēdes un pildīt deputāta pienākumus.

Interesanti atzīmēt, ka 18.maijā, kad ārkārtējā situācija valstī vēl nebija beigusies (tā ir spēkā līdz 9.jūnijam) un risks inficēties ar Covid-19 nav mazinājies, I.Vecziediņa uz domes sēdi, kurā tika izskatīts jautājums par viņas deputāta pilnvaru anulēšanu, tomēr bija ieradusies.

"Vecziediņas kundze, jūsu ierašanās šodien šeit apliecina, ka jums ir svarīgi tikai ar jums saistīti jautājumi. Kad mēs pirms tam astoņās sēdēs lēmām jautājumus, kas skāra sabiedrību, jums tas likās nenozīmīgi," norādīja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

I.Vecziediņas atbalstītāji uzskata, ka, lemjot par deputāta pilnvaru anulēšanu, tādējādi ir aizskartas to 896 vēlētāju tiesības, kuri 2017.gada pašvaldību vēlēšanās nobalsoja par I.Vecziediņas ievēlēšanu Ogres novada domē. Tajā pašā laikā deputāte astoņas domes sēdēs pēc kārtas nepārstāvēja savu vēlētāju intereses un nepildīja viņiem dotos solījumus.

I.Vecziediņa no saraksta "Apvienība Iedzīvotāji" Ogres novada domē tika ievēlēta 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās. Šo trīs gadu laikā notikušas 64 domes sēdes, no kurām deputāte nav apmeklējusi 38 sēdes, tas ir vairāk nekā pusi. 23 sēdēs deputāte nav piedalījusies slimības dēļ. 2020.gadā līdz 18.maijam notikušas 12 sēdes, no kurām I.Vecziediņa nepiedalījās 10 sēdēs, no tām 8 pēc kārtas nezināmu iemeslu dēļ.

