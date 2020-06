Līdz jūnija beigām pasākumos iekštelpās varēs pulcēties 100, ārtelpās – 300 cilvēku

Līdz jūnija beigām pasākumos iekštelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 100, bet ārtelpās – ne vairāk kā 300 cilvēku. To paredz Veselības ministrijas (VM) izstrādātie un valdībā otrdien, 9. jūnijā, apstiprinātie Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Savukārt no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam vienlaikus iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2, varēs uzturēties 100 cilvēku, bet iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, varēs uzturēties ne vairāk kā 500 cilvēku. Tikmēr ārtelpās vienlaikus varēs uzturēties 1000 cilvēku pie nosacījuma, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2.

No 2020. gada 1. augusta līdz 31. augustam vienlaikus iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk, varēs uzturēties ne vairāk kā 250 cilvēku, bet iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, ne vairāk kā 500 cilvēku. Nemainīsies arī nosacījums, cik daudz cilvēku vienlaikus var uzturēties ārtelpās, proti, ne vairāk kā 1000.

Kultūras ministrija (KM) informēja, ka kā obligāts nosacījums: gan kultūras pasākumu norisē, gan kultūras iestāžu un izstāžu zāļu darbībā arī turpmāk noteikta divu metru distances ievērošana starp personām jeb 4 m² platības uz vienu personu nodrošināšana,nepārsniedzot 50% no telpas ietilpības. Tāpat jānodrošina biļešu iegāde tiešsaistē, izmantojot internetu, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība roku un virsmu higiēnai pasākuma norises vietās un kultūras iestādēs, izstāžu zālēs.

KM arī turpmāk rekomendē kultūras norišu vietās – kultūras centros, koncertzālēs, izstāžu zālēs, teātros, kino u.c. – veidot fiziskas barjeras starp cilvēkiem vai arī lietot mutes un deguna aizsegus, ja starp personām nav iespējams ievērot 2 metru distanci un kontakta laiks starp tām ir ilgāks par 15 minūtēm.

Auto-kino un auto-koncertos arī laika posmā no 10. līdz 30.jūnijam katrā vieglajā automašīnā pasākumu ieteicams apmeklēt vienam cilvēkam vai vienas mājsaimniecības pārstāvjiem, starp mašīnām ievērojama 2 metru distance. No automašīnas pasākuma apmeklētājiem ieteicams izkāpt WC apmeklējuma gadījumā un mašīnas logus pavērt vēdināšanas režīmā vai lai saņemtu pasākuma rīkotāja piegādātus ēdienus vai dzērienus, kuru iegāde veicama tiešsaistē.Auto-kino un auto-koncertus atļauts organizēt laikā no 06:30 līdz 02:00, norādīja KM.

Apmeklējot muzejus, iedzīvotāji aicināti iepriekš rezervēt muzeja apmeklējuma laiku vai iegādāties biļeti internetā, ja konkrētais muzejs šādu iespēju piedāvā, muzejā ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem un izmantot muzeja piedāvātās roku higiēnas iespējas. Maksimālo apmeklētāju skaitu nosaka, kā arī to plūsmu muzejā organizē katrs muzejs individuāli.

Pirms bibliotēkas apmeklējuma iedzīvotājiem ieteicams rezervēt krājuma vienības, apmeklējot bibliotēku klātienē - ieturēt savstarpēju 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem un izmantot bibliotēkas nodrošināto iespēju ievērot roku higiēnu. Katra bibliotēka individuāli lemj par tās sniegtajiem pakalpojumiem - grāmatu izsniegšanu, datoru izmantošanu, uzturēšanos lasītavās u.tml., skaidroja KM.

Izstāžu norises vietā (ja netiek organizēts pasākums) jānodrošina, ka:

-vienlaicīgi norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;

-norises vietā uz vienu apmeklētāju ir ne mazāk kā 4 kvadrātmetri publiski pieejamās telpu platības;

-tiek nodrošinātas atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;

-tiek nodrošinātas ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz trīs metru platumā;

-apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā.

Ja izstādes norises vietā tiek rīkots arī seminārs vai konference, tas jārīko pilnībā norobežotā telpā, ievērojot MK noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo personu skaitu.

