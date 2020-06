NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros.

Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darbavietās NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un viņa darba vadītāja atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju darbavietas pielāgošanai.

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti; bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus; bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei NVA filiālēs visā Latvijā var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības, izņemot politiskās partijas.

Darba devēju pieteikšanās subsidēto darbavietu izveidei notiek no 8.jūnija līdz gada beigām. 2020.gadā NVA plāno kopumā izveidot 912 darbavietas, no tām 622 darbavietas tiks veidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti, bet 290 - citu mērķa grupu bezdarbniekiem. Kopš ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanas sākuma darba devēji ar NVA atbalstu kopumā jau ir izveidojuši 3664 subsidētās darbavietas, no tām 1184 darbavietas bezdarbniekiem ar invaliditāti un 2480 citu mērķa grupu bezdarbniekiem.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnē un NVA filiālēs.

Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot drošības pasākumus!

Tālruņi saziņai ar NVA Ogres filiāli: 65022601, 29289651, 28396635, 20260140.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47056