E. Helmanis: Ogres Goda pilsoņa tituls Ludvigam Tribockim atņemts nelikumīgi

Ogres novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par Ogres novada domes 2005. gada 10. februāra lēmuma atsaukšanu, kas nosaka nosaukuma "Ogres Goda pilsonis" atcelšanu Ludvigam Tribockim.

Ogres novada dome 2003. gada 6. novembrī nolēma piešķirt Ogres Goda pilsoņa nosaukumu SIA "Triāls" vadītājam Ludvigam Tribockim. 2005. gada 10. februārī tika saņemta Ogres iedzīvotāju vēstule, kurā norādīts, ka masu informācijas līdzekļos publicētā informācija par L. Tribocka vadītā uzņēmuma SIA "Triāls" rīcību, apkrāpjot zemniekus un ievedot kontrabandas gaļas, tādējādi apkrāpjot arī valsti, ir Ogres Goda pilsoņa necienīga un apkaunojoša un diskreditē šo nosaukumu. Ņemot vērā norādīto informāciju, Ogres novada dome 2005.gada 10.februārī nolēma L. Tribockim atsaukt Ogres Goda pilsoņa nosaukumu.

Iepazīstoties ar vēstuli un Ogres novada domes pieņemto lēmumu, konstatējams, ka domes rīcībā nebija informācijas, kas apliecina vēstulē un masu informācijas līdzekļu publikācijās minētos faktus. Turklāt tajā laikā spēkā esošā nolikuma "Par nosaukuma "Ogres Goda pilsonis" piešķiršanu" redakcija neparedzēja tiesības atsaukt pašvaldības apbalvojumu – nosaukuma "Ogres Goda pilsonis".

2008. gada 31. janvārī tika apstiprināta jauna "Ogres novada apbalvojumu nolikums" redakcija, nosakot, ka Ogres novada dome var anulēt piešķirto apbalvojumu: ja apbalvotais ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā; ir izdarījis necienīgas darbības, kuras nebija zināmas apbalvojuma piešķiršanas laikā un kļuva zināmas pēc apbalvojuma piešķiršanas; pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniedzis domei rakstveida iesniegumu par atteikšanos no apbalvojuma; atteicies no piešķirtā apbalvojuma un nodevis to domei. Līdz ar to secināms, ka Ludvigs Tribockis arī šajā gadījumā neatbilstu nevienam no minētajiem priekšnoteikumiem, kas būtu par pamatu nosaukuma "Ogres Goda pilsonis" anulēšanai.

Tā kā nosaukumu "Ogres Goda pilsonis" anulēšanas nosacījumi 2005. gada 10. februāra lēmuma par nosaukuma "Ogres Goda pilsonis" atsaukšanu L. Tribockim pieņemšanas laikā nebija paredzēti normatīvajos aktos, Ogres novada dome nebija tiesīga L. Tribockim šo pašvaldības apbalvojumu anulēt.

Pirms balsojuma Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja: "Iepazīstoties ar dokumentiem, secināms, ka toreizējai Ogres novada domei nebija tiesību atņemt L. Tribockim Ogres Goda pilsoņa statusu, jo nolikums to neparedzēja. Acīmredzot tā bijusi politiskā cīņa, nedaudz "netīra" politiskā cīņa, taču mums jārīkojas likuma robežās un šī vēsturiskā netaisnība attiecībā uz L. Tribocki jānovērš."

Ogres novada pašvaldības deputāti nolēma atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz atcelt Ogres novada domes 10.02.2005. lēmumu par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” atsaukšanu Ludvigam Tribockim, un virzīt uz domes sēdi 18. jūnijā, kad tiks pieņemts gala lēmums.

