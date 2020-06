Covid-19 pandēmija aktualizē vides piesārņojuma un bīstamo atkritumu problēmu

Bailes no inficēšanās ar bīstamo vīrusu radījušas pozitīvas izmaiņas cilvēku domāšanā, rosinot pievērst uzmanību ne tikai savai veselībai, bet arī sabiedrības attieksmei pret līdzcilvēkiem un vidi.

Portāla lasītāja Sintija savā vēstulē pauž bažas par izlietoto sejas aizsargmasku nonākšanu vidē: "Vienreizlietojamās maskas pēc izkāpšanas no sabiedriskā transporta nereti tiek iemestas atkritumu tvertnē vai, sliktākajā gadījumā, turpat uz dzelzceļa stacijas perona vai pie autobusa pieturas. Aizsargmaskas aizlido pa gaisu, tās izvazā arī putni. No vienas puses, atrodoties transportā, sargājam cits citu no inficēšanās, bet tiklīdz izkāpjam ārā, tā mums nav nekādas daļas gar apkārtējiem. Aizsargmaskas arī piesārņo vidi. Kā no tām civilizēti atbrīvoties?"

Kā skaidro atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "Ķilupe" speciālisti, sejas aizsargmaskas drīkst izmest atkritumu konteineros, pirms tam ievietojot divos atkritumu maisos, lai samazinātu saskari ar vidi. Citās Eiropas valstīs par aizsargmasku nomešanu zemē draud sods. Piemēram, Francijas valdība par šo pārkāpumu palielinājusi naudassodu no 68 līdz 135 eiro.

Portāla lasītāji arī interesējas, kur likt nederīgos medikamentus, kas pandēmijas laikā iepirkti vairāk nekā vajadzīgs un palikuši neizmantoti.

Medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš vai tie nav izmantojami citu iemeslu dēļ, ir ierindojami starp bīstamajiem ķīmiskajiem atkritumiem, tādēļ tos nedrīkst mest ārā kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja vecos medikamentus izmet kopā ar sadzīves atkritumiem, tie nonāk lielajās izgāztuvēs, pēc tam augsnē, notekūdeņos. Arī dzīvnieki tos var nejauši apēst. Aptiekas nederīgos medikamentus tālāk nodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas tos iznīcina, neradot kaitējumu apkārtējai videi.

Neizlietotās vai nederīgās zāles ir jānodod tuvējā aptiekā, kura tās pieņem, bet pirms tam zāles ir jāizņem no ārējā iepakojuma – kastītēm. tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu tūbiņas u.c. jāsaliek maisiņā. Pirms došanās uz konkrēto aptieku, vēlams sazināties par iespēju nodot medikamentus.

Sadzīvē tiek izmantotas dažādas ierīces un tehnika – ledusskapji, veļasmašīnas, televizori u.c., kas ierindojamas bīstamo atkritumu skaitā.

Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai un pat dzīvībai.

Lai iedzīvotāji nolietoto elektrotehniku neizmestu mežā vai citur dabā, aizbildinoties ar augstajām atkritumu apsaimniekošanas izmaksām (konteinera pasūtīšana lielgabarīta elektrotehnikai nav lēta), tāpēc atkritumu apsaimniekotāji piedāvā bez maksas pieņemt elektrotehniku šķiroto atkritumu laukumos vai arī rīko dažādas akcijas dodoties pie klienta uz mājām.

SIA "Ķilupe", kuras darbības sfēra ir sadzīves un lielgabarīta atkritumu un būvgružu apsaimniekošana, akciju veidā piedāvā iedzīvotājiem savākt un izvest nolietoto sadzīves tehniku.

Nupat jūnijā SIA "Ķilupe" jau atkārtoti Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadā rīkoja akciju "Nekrāj krāmus!", kuras laikā devās pie klientiem uz mājām un savāca nolietoto elektrotehniku. Šādas akcijas rīko arī citi uzņēmumi un organizācijas.

SIA "Ķilupe" atgādina, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas - ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram ar kineskopu u.c. Atkritumu apsaimniekotājs šo tehniku neizjauc, bet slēgtos konteineros nogādā uz uzņēmumu "Eco Baltia" otrreizējai pārstrādei.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Ogrē, Akmeņu ielā 43B, Lielvārdē, Dravnieku ielā 9C un Madlienā, "Šķirotavā" iedzīvotāji un uzņēmumi bez maksas var nodot šādus bīstamos atkritumus – baterijas, akumulatorus, nolietoto elektrotehniku, dienas gaismas spuldzes. Savukārt tikai iedzīvotāji šajos laukumos bez maksas var nodot – eļļu filtrus (iepakotus maisos vai kartona kastēs) un atstrādātās eļļas, kas atrodas hermētiski noslēgtā iepakojumā (plastmasas/metāla kannā).

Kā norāda SIA "Kilupe", visvairāk šķiroto atkritumu savākšanas laukumos iedzīvotāji nodod nolietoto elektrotehniku un baterijas.

20. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 13.00, šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Ogrē, Akmeņu ielā 43b, bez maksas varēs nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas.

SIA "Ķilupe" klienti ir visi atkritumu ražotāji, kuriem saimnieciskās vai mājsaimniecības darbības rezultātā rodas sadzīves vai lielgabarīta atkritumi vai būvgruži. Kā uzsver SIA "Kilupe", medicīnas iestādēm un citiem uzņēmumiem (piemēram, autoservisiem), kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas bīstamie atkritumi, ir jāslēdz atsevišķi līgumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.

