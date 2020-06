Suņu saimnieki- sargājiet savus mīluļus no ērcēm!

Arī šogad veterinārārsti brīdina par piroplazmozi jeb babeziozi- parazitoze, ko pārnēsā ērces. Šogad ērces ir ārkārtēji aktīvas un to ir ļoti daudz, tāpēc, diemžēl, vērojami arī suņu saslimšanas un bojā ejas gadījumi.

Slimības uzliesmojums novērojams agri pavasarī un vasarā. Rudenī saslimšanas gadījumi samazinās.

Babezioze ir tikai viena no ērču pārnēsātajām slimībām. Babēzija jeb asins parazīts iekļūst sarkanajās asins šūnās jeb eritrocītos un barojas tur, rezultātā iestājas anēmija, nieru mazspēja. Pietiek ar vienu inficētu ērci, kas ir iesūkusies dzīvniekā, saimnieks to pat var nepamanīt. Saslimšanas inkubācijas periods var būt no sešām diennaktīm līdz pat divām nedēļām

Bebezioze ir neprognozējama pēc savas gaitas. Slimības smagums ir atkarīgs no dzīvnieka vecuma, no dzīvnieka hroniskām saslimšanām, svarīgi ir pēc iespējas ātrāk uzsākt slimības ārstēšanu. Saslimšana ļoti ātri progresē- suns skrien, ēd, it kā nekas neliecina, par saslimšanas pazīmēm, bet te, pēc dažām stundām dzīvnieks jau ir guļošs. Slimības gaitai raksturīga- apātija, atteikšanās no ēdiena, urīns no gaiša kļūst tumšs.

Nenovērtējams ir saimnieka vērīgums, reakcijas ātrums un rīcība- slimības gaita ir neprognozējama.

Tā kā šo slimību izraisa vienšūņu parazīti - babēzijas, kuras inficē eritrocītus jeb sarkanos asins ķermenīšus, nozīmīgs faktors- jo ilgāk ērce ir piesūkusies, jo lielāks risks, ka tā inficēs dzīvnieku. Laikā kamēr ērces sūc suņa asinis, ar ērču siekalām suņa asinsritē nokļūst ierosinātājs. Parazīti savairojas eritrocītos un notiek masveida eritrocītu bojāeja, bīstamākais ir tas, ka parazītu savairošanās ātrums ir straujāks ne kā organisma spēja atjaunot nepieciešamos eritrocītus.

Klīniskās pazīmes atkarīgas no dažādiem faktoriem - dzīvnieka vecuma, vispārējā veselības stāvokļa, arī saslimšanas ilguma.

Ja dzīvnieka īpašniekam radušās kaut mazākās aizdomas par šo saslimšanu, noteikti jāvēršas pie veterinārārsta, jo šo slimību iespējams noteikt tikai ar laboratoriskiem izmeklējumiem.

Ja ērce tomēr piesūkusies, tā jānoņem pēc iespējas ātrāk. Veterinārās klīnikās un aptiekās ir nopērkami speciāli ērču izņēmēji. Nedrīkst ērcei lej virsū eļļu vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var izraisīt ērces vemšanu un tādējādi paātrināt slimību ierosinātāju iekļūšanu dzīvniekā.

Tāpēc lai izvairītos no šiem pārdzīvojumiem, suņu saimniekiem jāpasargā savus mīluļus no ērču kodieniem. Veterinārās aptiekās ir pieejams plašs klāsts ar līdzekļiem, kas pasargās dzīvnieku no ērcēm: košļu veidā, pilieni skaustā, siksniņas, aerosoli -atliek tik saimniekam izvēlēties savam dzīvniekam piemērotāko.

Pasargāt savu mīluli no šīs slimības var tikai ar profilaktiskajiem pasākumiem, pareizi izvēloties un atbilstoši lietojot pretērču preparātus. Noteikti jāņem vērā preparātu pareiza lietošana, darbības ilgums un piemērotība dzīvnieka dzīvesveidam, piemēram, pastaigas rasā, lietū, peldes un bieža mazgāšana būtiski var saīsināt preparātu darbības laiku.

Piemērotāko preparātu vienmēr ieteiks Jūsu dzīvnieka veterinārārsts.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47154