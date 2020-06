Labākais veids, kā pavadīt brīvdienas – iepazīt savu vai kaimiņu novadus

Latvijā ir daudz vietu, kuras būtu vērts apskatīt. Tādas ir arī Ogres novadā. "OVV" turpina ar tām iepazīstināt mūsu lasītājus. Šoreiz – par Krapes pagastu, kur bijušajā Krapes muižā vienuviet darbojas aktīvi un darbīgi saimnieki, kas labprāt uzņem ciemiņus.

No Krapes muižas ēkām saglabājusies 19.gadsimta vidū celtā dārznieka māja (pašreiz šeit atrodas vīna darītava "Lauskis"), pārvaldnieka māja ("Skaņu māja"), muižas kalpu māja, kūts, kā arī parks ar 16 svešzemju koku sugām un vairākiem dižkokiem. Krapes muižas galvenā ēka un ansambļa pērle bija pils, kas tika pabeigta 1910.gadā pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta. Savos ziedu laikos kungu māja bijusi iespaidīga ēka, kas būvēta neoklasicisma stilā. Sagrauta Pirmā pasaules kara laikā. Pašlaik no muižas kungu mājas palikuši vien pamati un terases kāpņu fragmenti. Krapes muižas apbūve ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Savukārt parks ir valsts nozīmes dabas aizsargājamais objekts un tā kopējā platība ir 8,3 hektāri.

Vīna darītava "Lauskis" izveidota 2019.gadā un iekārtota 300 gadus senos muižas ēkas pagrabos. Ekskursijas laikā tiek piedāvāta vīna degustācija un uzkodas noslēpumu un spoku stāstu apvītajos, 300 gadus senajos muižas pagrabos. Kā arī viesiem ir iespēja apskatīt vīna ražotni, klausoties vīndara stāstā par vīna tapšanu. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās ( tālrunis 27065878, e – pasts: lauskis44@gmail.com).

Muižas pārvaldnieka mājā saimnieko biedrība «Skaņumāja», kur var iepazīties ar pēdējo 100 – 150 gadu laikā Latvijā izgatavotajiem un spēlētajiem instrumentiem, izsekot to attīstības ceļiem, paklausīties to skaņās un arī mēģināt pašiem tās izvilināt no senajiem skaņu rīkiem. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās (tālrunis 26162146, e – pasts: sandra.lipska@inbox.lv).

Krapes ūdensdzirnavas uz Lobes upes bija neatņemama Krapes muižas kompleksa sastāvdaļa. Mūsdienās Krapes muižas ūdensdzirnavās atjaunots dzirnavu turbīnu mehānisms un nelielā daudzumā tiek ražota elektrība. Iekārtota atpūtas vieta, tiek audzētas foreles un iespējams piedalīties sojas vaska sveču liešanas meistardarbnīcā, kā arī pļavas augu eliksīru degustācijā. Nepieciešams iepriekšējs pieraksts (tālr. 28325370).

Viesojoties Krapes pagastā, būtu vērts apskatīt arī Krapes luterāņu baznīcu. Koka baznīcai pamati likti 1802.gadā, 1856. – 1857.gadā uzcelts mūra dievnams. Altārgleznu "Kristus Ģetzemanes dārzā" gleznojis Kārlis Hūns. 1881.gadā draudze ieguvusi 160 kilogramus smago zvanu. Padomju gados baznīcā bija gan graudu noliktava, gan dzīvoklis. 1974.gadā baznīca tika nodota Krapes pienotavai, kuras direktors Verners Pūpols atjaunoja izpostīto dievnamu, pārbūvējot baznīcas iekštelpu par koncertzāli «Liepziedi». Logos skatāmas vitrāžas. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ievērības cienīga ir arī Krapes Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca, kas celta 1891.gadā. Celtniecībā izmantoti šķeltie akmeņi, bet zvanu tornī, karnīzēs, durvju un logu ailēs – sarkanie ķieģeļi. Baznīcā ir 250 sēdvietas, plānā tā veido pareizu krustu: 56 pēdas garumā un 21 pēdu platumā. Zvanu torņa augstums 50 pēdas. Baznīcā aplūkojami sienu un griestu gleznojumi un ikonostass. Arī šī baznīca ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Dodoties ceļojumā uz Krapes vai kādu citu Ogres novada pagastu, Ogres novada TIC darbinieki aicina izmantot arī mobilo aplikāciju "Ogres novadnieks", kur sadaļā "Tūrisms" iespējams atrast karti ceļojuma plānošanai, kā arī noklausīties saistošu bezmaksas audiogida stāstījumu par katru no ceļā sastaptajiem ievērības cienīgajiem objektiem.

Marta Poga, OVV

Foto no Ogres novada TIC arhīva

Saistītie raksti:

Mazie ūdenskritumi – asie un skaistie straumes ritumi... šeit:

Labākais veids, kā pavadīt brīvdienas – iepazīt savu vai kaimiņu novadus-Mazozolu pagasts šeit:

Pārgājienā no Jumpravas uz Ogri šeit:

No Ogres līdz Dolei un vēl mazliet šeit:

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47190