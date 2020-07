SPKC lūdz atsaukties autobusu pasažierus

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināts COVID-19, 2020.gada 26.jūnijā pārvietojies ar autobusiem maršrutā Valka – Rīga – Valmiera - Valka.

SPKC lūdz atsaukties autobusu pasažierus, kuri brauca 26.jūnijā maršrutos:

- Valka – Rīga izbrauca plkst. 5:40 ar VTU "Valmiera" autobusu (reisa nr. 760016).

- Rīga - Valmiera izbrauca plkst.13:35 ar AS "Nordeka"(reisa nr.7743), maršruts Rīga – Valmiera – Rūjiena.

- Valmiera – Valka izbrauca plkst.16:05 ar VTU "Valmiera" autobusu (reisa nr.782509).

Visiem pasažieriem, kas pārvietojās minētajos maršrutos:

1.tiek noteikta mājas karantīna;

2.paliec mājās un sazinies ar SPKC epidemiologu 67271738 (laikā no 17:00 – 8:30) vai tālr. 64281131(darba laikā 8:30 – 17:00).

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00-12:00.

Atgādinām, ka šādos gadījumos sabiedrībai un epidemiologiem papildus rīks darbam ir izveidota lietotne "Apturi Covid",lai ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47220