Ogres jaunieši iedvesmo sabiedrību uz dzīvi bez atkritumiem

Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Vasaras dārzā 1.jūlijā norisinājās diskusija "Atkritumi vairs nav modē!", ko organizēja Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ogres novada Jauniešu domi.

Kā norāda Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone, pasākuma iniciatores ir Ogres 1.vidusskolas skolnieces, klimata aktīvistes Sanija Livčāne un Anastasija Medovikova.

Jaunietes vada mācību uzņēmumu "Šodiena rītdienai", kas ražo auduma maisiņus, tādējādi rosinot samazināt plastmasas maisiņu un iepakojumu nonākšanu apkārtējā vidē.

"Vidē ir nenormāli liels plastmasas atkritumu piesārņojums, un mēs centāmies rast risinājumu, kā to samazināt. Tā mēs radījām auduma maisiņus, kas aizvieto plastmasas maisiņus. Auduma maisiņus var izmantot pērkot dārzeņus, augļus un sveramos produktus, kā arī uzglabājot savāktās un izkaltētās zāļu tējas," stāsta Anastasija.

Gada laikā jaunietes saražojušas 60 auduma maisiņus, daļa no kuriem realizēti Ziemassvētku tirdziņā Ogrē, skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos. Auduma maisiņus var pasūtīt arī internetā. Jāpiebilst, ka cena ir ļoti draudzīga – mazākie maisiņi maksā 1 eiro, lielākie – 3 eiro.

Lai varētu saražot vairāk produkcijas, uzņēmuma vadītājas noalgojušas šuvēju. Uzņēmumam "Šodiena rītdienai" ir sava Facebook lapa. Diskusija "Atkritumi vairs nav modē!" ir pirmais mācību uzņēmuma "Šodiena rītdienai" organizētais pasākums.

"Sākotnēji bija iecerēts pagājušā gada rudenī rīkot šādu pasākumu skolā, bet tad vēl nejutāmies īsti gatavas. Taču šobrīd to darām ar lielāku vērienu pilsētas mērogā," atklāj Anastasija. Sanija piebilst, ka izvēlēti lektori, kas var uz atkritumu problēmu paraudzīties no dažādiem skatu punktiem – vides speciālista, Zero Waste dzīvesveida entuziasta un mākslinieka, kas jau izmantotiem materiāliem piešķir "otro elpu".

Pasākuma mērķis ir izglītot sabiedrību, iepazīstināt cilvēkus ar klimata problēmām, kā arī ieteikt dažādus risinājumus un palīdzēt viņiem dzīvot zaļāk. "Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir motivēt un iedvesmot cilvēkus samazināt atkritumu patēriņu savā ikdienā," uzsver pasākuma organizatores.

Ar diskusijas dalībniekiem tikās vides žurnāliste un Pasaules Dabas Fonda aktīviste un eksperte Elīna Kolāte, kura pastāstīja par plastmasas atkritumiem un to radīto piesārņojumu.

"Kad mani aicināja piedalīties šajā pasākumā, es uzreiz piekritu, jo mani uzrunāja tas, ka šo diskusiju organizē jaunieši, kuru uzmanības lokā ir tik aktuālās klimata problēmas," atklāj E.Kolāte. Speciāliste vērsa uzmanību uz mikroplastmasas, ko ar aci pat nevaram saskatīt, vidē radīto piesārņojumu. Mikroplastmasu izmanto ne tikai sintētiskā apģērba, kosmētikas, mazgāšanas līdzekļu, bet arī, piemēram, tējas maisiņu ražošanā. Mikroplastmasa nonāk vidē un cilvēka organismā. "Plastmasu radījuši cilvēki, jo dabā nav vulkānu ar plastmasas daļiņu izvirdumiem un nelīst plastmasas lietus. Paši esam vainīgi un pašiem jātiek galā," uzsver eksperte.

Laura Starostina Zero Waste – bez atkritumu - dzīvesveida entuziaste dalījās ar savu pieredzi, iepazīstinot ar šī dzīvesveida plusiem un kā tie ir ietekmējuši viņas un viņai apkārtējo cilvēku ikdienu. "Zero waste dzīvesveida piekritējam nav jābūt hipijam, kas dzīvo mežā, izgatavo savu zobu pastu un zobu birstītes vietā izmanto koku zarus," skaidro Laura. "Daudzi uzskata, ka, izvēloties šo dzīvesveidu, perfekti jāizpilda visi nosacījumi. Svarīgi, lai pasaulē būtu miljardiem liels skaits cilvēku, kuri tiecas kaut vai daļēji tos ievērot."

Laura demonstrēja interesentiem, ka viņu ģimenes, kurā ir četri cilvēki, mēneša laikā saražotos atkritumus var ietilpināt 300 gramu stikla burciņā. Tas, izrādās, ir iespējams ikvienam.

Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas studente, topošā dizainere Līva Harkeviča no dažādiem lietotiem materiāliem un nevajadzīgiem priekšmetiem darina rotaslietas, tādā veidā piešķirot šīm lietām otro dzīvi.

"Ne tikai es, bet daudzi dizaineri pasaulē domā, kā var ietekmēt nākotni – ne tikai radot jaunu lietu, bet kvalitatīvu un ilgdzīvojošu lietu, no tā, kas jau saražots, tā neražojot papildu atkritumus," saka Līva. Topošā dizainere gatavo rotas no pirmajā mirklī neiedomājamām lietām – automašīnu bamperiem, velosipēdu kamerām, pie apģērbiem piestiprinātām firmas zīmītēm, plastmasas galda piederumiem, vairs neizmantojamas metāla sīknaudas. "Piemēram, vienreiz lietojamo kafijas trauciņa vāciņu mēs citkārt būtu izmetuši laukā jau pēc dažām minūtēm, bet to pārveidotu auskaros lietosim pat vairākus gadus," uzsver Līva.

Divas stundas kopīgās diskusijās paskrēja nemanot. Pasākuma noslēgumā organizatores teica paldies Ogres novada pašvaldībai, Ogres novada Kultūras centram, kas atbalstīja, lai šis pasākums patiešām taptu. Par pasākuma norises vietu tika izvēlēts ONKC Vasaras dārzs, jo tas atrodas centrā un šeit ir mājīga atmosfēra, kas piemērota diskusiju norisei. Ievērojot Covid-19 pandēmijas noteiktos ierobežojumus, uz pasākumu tika aicināts ierobežots dalībnieku skaits.

Īpašu paldies par atbalstu pasākuma sagatavošanā un norisē tā organizatores teica Ogres novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei Dacei Nikolaisonei.

