No 5.jūlija tiks slēgta transporta kustība Skolas ielā

No svētdienas, 5 jūlija, transporta kustība Skolas ielas posmā no Pirts ielai līdz Brīvības ielai tiks pilnībā slēgta.

Būvdarbu veicēja – SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" - pārstāvis informē, ka līdz šim tika veikti nepieciešamie priekšdarbi būvdarbu uzsākšanai, tāpēc transporta kustība joprojām bija atļauta. Sagatavošanas darbi ir pabeigti un nākamnedēļ tiks uzsākta asfalta demontāža, tāpēc no 5. jūlija transporta kustība Skolas ielas posmā no Pirts ielai līdz Brīvības ielai tiks pilnībā slēgta. Autovadītāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus saskaņā ar satiksmes organizācijas shēmu un ievērot ceļa zīmes (skatīt pielikumā).



Gājēju satiksme visā būvdarbu periodā tiks nodrošināta pa ceļa malām, ierobežojot to pārvietošanos pa būvdarbu zonu.



Lai nodrošinātu īpašnieku piekļūšanu saviem īpašumiem, kā arī preču piegādes uzņēmumiem, kuru vienīgais piekļūšanas ceļš ir pārvietojoties pa pārbūvējamo Skolas ielas posmu, iebraukšanai būvdarbu zonā tiks izsniegtas atļaujas. Par iespēju saņemt iebraukšanas atļaujas lūdzam sazināties ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" pārstāvi pa tālruni 29432849.



Skolas ielas pārbūves laikā būs apgrūtināta piekļuve vairākiem objektiem, tostarp arī tirdzniecības vietām, kā arī tiks slēgtas autostāvvietas stacijas tuvumā. Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot automašīnu novietošanas iespējas otrpus dzelzceļam, piemēram, maksas stāvvietā blakus Ogres novada Kultūras centram (Upes prospektā).



Pārbūves laikā maršrutu autobusi kursēs pa apbraucamo ceļu

Uz būvdarbu laiku tiks likvidētas trīs autobusu pieturvietas – "Ogres dz.stacija", "Tirgus", "Pirts iela", to vietā pieturu funkcijas pildīs pieturvietas "Universālveikals" (abos virzienos), "Priedītes", "Stadions".



Autobusu satiksmes virzienā no Pirts ielas uz Brīvības ielu tiks organizēta pa apbraucamo ceļu: Skolas iela – Pirts iela – Grīvas prospekts – Brīvības iela – Rīgas iela – Kalna prospekts (zilais maršruts autobusu kustības shēmā).



Virzienā no Brīvības ielas uz Pirts ielu satiksme tiks organizēta pa apbraucamo ceļu: Skolas iela – Brīvības iela – Rīgas iela – Robežu iela – Skolas iela (rozā maršruts autobusu kustības shēmā).



SIA "CATA" autobusu kustības maršruts, apbraucot pārbūvējamo Skolas ielas posmu, pieejams pielikumā.



Maršruta Nr.7788 "Rīga–Ogre" autobusi, kas brauc virzienā no Rīgas, neapstāsies pieturā Raiņa prospekts, A. Pumpura iela un Stadions. Pasažieri tiks izlaisti pieturā Ogres šoseja, kas atrodas Rīgas ielā.



Izstrādājot satiksmes organizācijas shēmu, ir maksimāli ņemti vērā visi aspekti, lai būvdarbu laikā tiktu nodrošināta gan transporta kustība, gan gājēju piekļuve saviem īpašumiem un sabiedriskajām vietām.



Informācija par Skolas ielas pārbūvi

25. maijā ar SIA ""Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" ir noslēgts līgums par Skolas ielas pārbūves darbu izpildi. Līguma cena ir 1 127 087,93 EUR bez PVN. Saskaņā ar līgumu Skolas ielas pārbūves darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvprojekta izstrādātājs ir SIA "BM – projekts", bet būvuzraugs SIA "Akorda".



Iedzīvotāji jau agrāk ir informēti, ka viena no šī gada pašvaldības prioritātēm ir Skolas ielas pārbūve, kuras ietvaros iela tiks pārbūvēta vienmērīgā platumā atbilstoši ES standartiem, sakārtoti automašīnu stāvlaukumi stacijas tuvumā, izveidojot 123 stāvvietas, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī nodrošinot park&ride sistēmu. Tāpat pārbūves ietvaros tiks izveidots gājēju un veloceliņš, atjaunotas sabojātās kāpnes, kas ved no auto stāvlaukuma uz dzelzceļa staciju, un pārbūvēts ielas apgaismojums.



"Realizējot šo projektu, iegūsim daudz – sakārtotu Skolas ielu, daudz plašāku auto stāvlaukumu, tiks sakārtotas kāpnes uz dzelzceļa staciju, visā ielas garumā un stāvlaukumos tiks ierīkots jauns ielas apgaismojums,' uz ieguvumiem norāda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, aicinot iedzīvotājus un uzņēmējus būt saprotošiem un pieciest ielas būvdarbu laikā radītās neērtības.

Autobusu kustību maršruts

Satiksmes organizācijas shēma

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47242