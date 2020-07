Ogres novads mērķtiecīgi gatavojas ATR ieviešanai

"Mūsu galvenais uzdevums, lai Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā neciestu neviens no novadiem – iedzīvotājiem jāsaņem tādi paši vai vēl kvalitatīvāki pakalpojumi, kā līdz šim, darba grupas sanāksmē par ATR ieviešanu," uzsvēra Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

8.jūlijā Ogres novada pašvaldībā notika pirmā darba grupas sanāksme par Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, kas paredz Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu apvienošanu ar Ogri kā novada administratīvo centru.

Uz sanāksmi bija ieradies arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Ogres novada pašvaldības domes izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns.

Sanāksmes ievadā E.Helmanis akcentēja, ka, lai pēc ATR ieviešanas nesāktos haoss, nepieciešams jau savlaicīgi gatavoties un sadarboties visiem četriem iesaistītajiem novadiem.

"Mēs būsim viens no lielākajiem novadiem, teju 60 000 iedzīvotāju, un tā ir liela atbildība. Lai to visu izdarītu, mums nepilna gada laikā visiem kopā sadarbojoties jāveic liels darbs," sacīja E.Helmanis.

Darba grupu vadīs jaunā Ogres novada struktūras izveides koordinators Juris Saratovs, kurš ir pieredzējis speciālists valsts pārvaldes un pašvaldības struktūrās. Ar viņu darba grupā strādās arī pieaicinātais speciālists Juris Rudens, kurš veiks Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrību izvērtējamu, sniedzot rekomendācijas, ko ietvert kopīgajā plāna izstrādē.

Darba grupas atbildībā būs visu pašvaldības pārziņā esošo jomu un pakalpojumu koordinēšana. Pirmajā sanāksmē uzsvars tika likts uz pašvaldību kapitālsabiedrībām un to pakalpojumiem, kas skar ļoti lielu daļu iedzīvotāju un ir viena no prioritātēm. Viens no galvenajiem uzdevumiem šobrīd ir apkopot visu pašvaldības kapitālsabiedrību pakalpojumus katrā novadā, apzināt izmaksas un cenrāžus.

"Mēs veidosim vairākus modeļus, kurus varētu izvērtēt un pieņemt atbilstošāko, lai šie pakalpojumi būtu iedzīvotājiem maksimāli pieejami un kvalitatīvi," saka J.Rudens.

Darba grupas uzdevums būs izanalizēt cēloņus un rast risinājumu, lai samazinātu izmaksas. Dažādos novados tarifi ir atšķirīgi. Piemēram, Ķeguma novadā jau ilgstoši bijis viens no augstākajiem siltuma tarifiem valstī.

"Šodien darba grupas uzdevums saprast, kādā veidā mēs virzāmies, kādi pakalpojumi un kādi tarifi ir dažādos novados, kas tagad plāno apvienoties vienā teritoriālā vienībā, un izstrādāt pēc iespējas labāku šo variantu. Tas ir arī novadu pašvaldību vadītāju fundamentāls uzstādījums, lai pakalpojumi būtu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Un, ja ir iespējams, tarifam jāsamazinās," norāda J.Saratovs. "Piemēram, Lielvārdes novadam ir pozitīva pieredze, apvienojot pagastu aģentūras, kā rezultātā uzlabojās gan pakalpojumu kvalitāte, gan finanšu plūsma, kā arī samazinājās tarifs."

Darba grupa izstrādājusi grafiku, pēc kura vadoties notiks mērķtiecīga dažādu jomu – kapitālsabiedrību, izglītības, tūrisma, sporta, kultūras - izvērtēšana un sakārtošana darbam jaunajā novadā.

Kā norāda J.Saratovs, izvēlētājiem modeļiem jābūt sagatavotiem līdz nākamā gada 31.martam, lai vēl paliktu pietiekami daudz laika uzlabošanai un pilnveidošanai, ja tas būs nepieciešams. "Darba grupas galvenais uzdevums ir sniegt rekomendācijas gan esošajiem pašvaldību vadītājiem, gan nākamajiem deputātiem, kā pēc iespējas labāk varam uzlabot situāciju, apvienojoties," saka J.Saratovs. "Pēc pašvaldību vēlēšanām, kad sanāks jaunie deputāti, mēs viņiem prezentēsim šo shēmu. Jaunievēlēto deputātu atbildība būs šo shēmu pieņemt, noraidīt vai papildināt."

