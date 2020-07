Pārbūvējot Skolas ielu, tiks ierīkota plaša autostāvvieta

Tā kā Skolas ielas pārbūves laikā ir slēgtas autostāvvietas stacijas tuvumā, pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju jautājumus par pilsētas centrā noteiktajiem stāvēšanas laika ierobežojumiem, kā arī iespējām uz visu dienu atstāt automašīnu, lai, piemēram, tālāk dotos uz Rīgu ar sabiedrisko transportu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis skaidro, ka Ogres pilsētā un novadā dzīvo dažādas iedzīvotāju grupas, un katrai no tām ir nepieciešami stāvlaukumi, taču pašvaldības rīcībā nav tik daudz teritorijas, lai varētu nodrošināt iespēju visiem iedzīvotājiem novietot automašīnu. "Pašvaldības uzdevums ir rūpēties par visu iedzīvotāju vajadzībām. Stāvēšanas laika ierobežojumi pilsētas centrā ir tādēļ, lai arī tai iedzīvotāju daļai, kas pa dienu paliek pilsētā, dotu iespēju novietot automašīnas. Stāvlaukumi pie Ogres novada Kultūras centra un citur pilsētas centrā galvenokārt ir paredzēti iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams apmeklēt valsts un pašvaldības iestādes, to rīkotos pasākumus, vecākiem, lai atvestu bērnus uz pulciņu utml.," norāda E.Helmanis, piebilstot, ka laika ierobežojumi tika noteikti, jo dažas automašīnas stāvlaukumos atradās pat vairākas nedēļas, tādejādi liedzot citiem iedzīvotājiem atstāt mašīnu, lai saņemtu pakalpojumus.

Savukārt, rūpējoties par iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams novietot automašīnu uz visu dienu, piemēram, lai dotos uz Rīgu, Skolas ielas pārbūves rezultātā pretim dzelzceļa stacijai tiks izveidota stāvvieta 123 automašīnām, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī nodrošinot park&ride sistēmu. "Šī stāvvieta ir paredzēta tieši tai iedzīvotāju grupai, kurai nepieciešams atstāt automašīnu, lai ar sabiedrisko transportu dotos uz Rīgu. Pārbūves darbi jau ir uzsākti, un nākamgad pārbūvēto Skolas ielu un stāvlaukumu paredzēts nodot ekspluatācijā. Jāsaprot, ka ielu nevar pārbūvēt pāris dienu laikā, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti pieciest pašreizējās neērtības, kas saistītas ar stāvvietu trūkumu. Piemēram, automašīnas atstāt maksas stāvvietā blakus Ogres novada Kultūras centram (Upes prospektā). Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka pašvaldības uzdevums ir nodrošināt pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti visiem iedzīvotājiem. Skolas ielas pārbūves rezultātā tiks sakārtota infrastruktūra pilsētas centrā, tai skaitā izveidojot plašu stāvlaukumu, kas galvenokārt paredzēts tiem iedzīvotājiem, kas dodas strādāt uz Rīgu."

Jau informējām, ka viena no šī gada pašvaldības prioritātēm ir Skolas ielas pārbūve no Brīvības ielas līdz Pirts ielai. Skolas iela ir dažādā platumā – no 8 m līdz 10 m –, automašīnu stāvlaukumi ir sliktā tehniskā stāvoklī, automašīnas tiek izvietotas haotiski. Ielas pārbūves ietvaros Skolas iela tiks pārbūvēta vienmērīgā platumā atbilstoši ES standartiem, sakārtoti automašīnu stāvlaukumi stacijas tuvumā, izveidojot 123 stāvvietas, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī nodrošinot park&ride sistēmu. Tāpat pārbūves ietvaros tiks izveidots gājēju un veloceliņš, atjaunotas sabojātās kāpnes, kas ved no auto stāvlaukuma uz dzelzceļa staciju, un pārbūvēts ielas apgaismojums.

Ogres novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA ""Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" par Skolas ielas pārbūves darbu izpildi. Līguma cena ir 1 127 087,93 EUR bez PVN. Saskaņā ar līgumu Skolas ielas pārbūves darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvprojekta izstrādātājs ir SIA "BM – projekts", bet būvuzraugs SIA "Akorda".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47352