Ogrē šogad tiks uzsākta vairāku nozīmīgu infrastruktūras objektu pārbūve

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Ministru kabineta apstiprinājumu par valsts aizdevuma piešķiršanu vairāku nozīmīgu investīciju projektu īstenošanai, kas paredz infrastruktūras objektu pārbūvi un pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.

Šī gada 12. maijā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Tie paredz sniegt ieguldījumu ekonomikas uzlabošanai reģionos, nodrošinot iespēju pašvaldībām saņemt valsts budžetu aizņēmumus ieguldījumiem pēc COVID–19 izraisītās ārkārtējās situācijas beigām.

Pašvaldības var iesniegt investīciju projektus, kuru īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem - pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi, pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība, jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. Investīciju projekta būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Atbilstoši 29. jūnija Ministru kabineta rīkojumam aizdevums tiek piešķirts astoņiem Ogres novada pašvaldības iesniegtajiem investīciju projektiem - Birzgales ielas, Kadiķu ielas, Egļu ielas un Lēdmanes ielas pārbūve, autoceļa A1 posmā no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu pārbūve, Jauniešu mājas Brīvības ielā 40, Ogrē un Ogresgala PII “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kā arī gājēju celiņa izbūve Jaunogres prospektā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam.

Pašvaldība jau ir izsludinājusi iepirkumu par Egļu un Kadiķu ielas, autoceļa A1 posmā no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu pārbūves darbu veikšanu. Drīzumā tiks izsludināti arī iepirkumi par Lēdmanes ielas pārbūvi un gājēju celiņa izbūvi Jaunogres prospektā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam. Savukārt Birzgales ielā pārbūves darbi jau tiek veikti. Tā kā tie bija paredzēti šī gada pašvaldības budžetā, radušies ietaupījumi tiks izmantoti, lai līdzfinansētu Kadiķu ielas pārbūvi, gājēju celiņa izbūves darbus Jaunogres prospektā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam, kā arī Jauniešu mājas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem. Noslēdzies iepirkums arī par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Jauniešu mājas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai.

30. jūnijā pašvaldība VARAM iesniedza vēl septiņus investīciju projektus. Lai saņemtu Ministru kabineta apstiprinājumu saņemt aizdevumu to īstenošanai, nepieciešams pieņemt apstiprinošu domes lēmumu un saņemt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas pozitīvu lēmumu.

16. jūlija pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt Ogres novada pašvaldības aizdevuma saņemašanu šādiem pašvaldības investīciju projektiem - "Skolas ielas posma, Ogrē un stāvlaukuma pārbūve", "Parka ielas pārbūves 1. kārta" (no Lapu ielas līdz Ceriņu ielai), "Poruka ielas pārbūve", "Gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļa V996 "Ogre – Viskaļi - Koknese" brauktuves malu posmā no Ogres līdz Ogresgalam", "Rožu ielas pārbūve", "Blaumaņa ielas pārbūve" un "Jaunogres vidusskolas 2.korpusa energoefektivitātes paaugstināšana".

Minēto investīciju projekta apstiprināšanas gadījumā neattiecināmās izmaksas un pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no projektu attiecināmo izmaksu summas tiks segtas no pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 2021.gada budžeta līdzekļiem. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam aizdevuma saņemšanai nepieciešams saņemt arī Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas pozitīvu lēmumu. Finanšu komisijas sēde notiks nākamnedēļ, pēc pozitīva lēmuma saņemšanas domes lēmums tiks nosūtīts VARAM.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīmēja, ka šī iespēja ir liels ieguvums tieši Ogres pilsētas attīstībai - varēs uzsākt visu Kartonfabrikas rajona centrālo ielu pārbūvi ar cieto segumu, gājēju ceļa no Ogres līdz Ogresgalam izbūvi, veikt energoefektivitātes pasākumus vairākās nozīmīgās pašvaldības ēkās. Tā kā pēc administratīvi teritoriālās reformas Ogres novada teritorija būtiski palielināsies, arī vajadzības būs daudz plašākas, piemēram, vienota gājēju uz veloceliņa izbūve gar Ogre-Daugavpils šoseju virzienā jaunā novada teritorijas ietvaros.

Jāatzīmē, ka februārī pašvaldība Centrālās finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) iesniedza projekta pieteikumu "Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē", kas paredz Skolas ielas un laukumu pārbūvi. Pašvaldība ir saņēmusi CFLA lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumiem, gala lēmums tiks pieņemts līdz šī gada 31.jūlijam. Ja tas būs pozitīvs, tiks paplašinātas pašvaldības kredīta iespējas un paātrināta dažādu infrastruktūras objektu izbūve.

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi CFLA uzaicinājumu pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai uzlabotu Ogres sporta centra ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitāti. Projekta ietvaros sporta centra ēku (kopējā ēkas platība 1292 m2) plānots siltināt, kā arī uz ēkas jumta uzstādīt saules paneļus. Paredzētas ERAF investīcijas ir 287 641 eiro apmērā. Jāatzīmē, ka jūnijā ar SIA "JaunRīga ECO" ir noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Projektēšanas darbi jāpabeidz līdz šī gada septembra beigām.

