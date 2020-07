"Latvijas dzelzceļš" izvietojis 100 jaunas brīdinājuma zīmes pie dzelzceļa gājēju pārejām

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību drošai dzelzceļa šķērsošanai, tādējādi pasargājot savu veselību un dzīvību, VAS "Latvijas dzelzceļš" ir izveidojis 100 tumsā spīdošas grafiskas zīmes pie dzelzceļa gājēju pārejām visā Latvijā ar brīdinājumu – "Neesi pārbrauktuve. Nopauzē!".

"Mūsdienās dzīve kļūst straujāka un mēs steidzamies arvien biežāk, tāpēc šķietami pavisam vienkāršas piesardzības darbības mēdzam piemirst. Šī gada pirmajos sešos mēnešos jau ir bijuši 10 negadījumi, no kuriem 5 ir ar letālām sekām, turklāt puse no tiem ir notikuši jūnija mēnesī. Mēs ceram, ka šīs grafiskās zīmes kalpos kā pēdējā brīža atgādinājums apstāties pirms dzelzceļa pārejas un pārliecināties, ka to šķērsot ir droši. Lai parūpētos par savu dzīvību, ir nepieciešams apstādināt daudzās domas, kas mūs ir pārņēmušas, novērsties no viedierīcēm, un vienkārši paskatīties uz abām pusēm, pārliecinoties, ka sliedes var šķērsot droši," komentē Dainis Zvaners, “Latvijas dzelzceļa” galvenais tehniskais inspektors.

Atgādinājumi apstāties pirms dzelzceļa ir izvietoti kopumā 25 pašvaldību teritorijās: Rīgas, Ogres, Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Siguldas, Līgatnes, Cēsu, Valmieras, Carnikavas, Saulkrastu, Pļaviņu, Jēkabpils, Līvānu, Daugavpils, Rēzeknes, Tukuma, Dobeles, Liepājas, Jelgavas, Jūrmalas, Babītes, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novada pašvaldībās.

Turklāt kļūt par vienu no vēstnešiem un atgādināt saviem draugiem nopauzēt pie sliedēm var arī ikviens iedzīvotājs, uzņemot fotogrāfiju pārbrauktuves instalācijā, kas atrodas Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. Publiskojot fotogrāfiju savā Instagram ar tēmturi #DzirdiRedziDzīvo vai #NeesiPārbrauktuve, dalībnieki piedalīsies arī izlozē par vērtīgām balvām no "Latvijas dzelzceļa" un sadarbības partneriem.

