Politika – kompromisa māksla

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, jāveic dažādi kompromisi. Svarīgi ir līdzsvarot sabiedrības intereses – gan starp dažādām iedzīvotāju grupām, gan starp novadiem un to priekšsēdētājiem.

Nevar būt tikai es un mans. Lai to varētu panākt, katram ir jāpaiet kāds solis pretī.

Finanšu komisija atbalstīja Ikšķiles novada pašvaldības sagatavoto investīciju projektu nepieciešamību, taču norādīja uz nepilnībām, kas ir jānovērš. Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš uzsver, ka Ikšķile ir likumam paklausīga pašvaldība un rīkojas saskaņā ar likumu. Arī Finanšu komisija šajā gadījumā rīkojās atbilstoši likumam – Lielvārdes un Ogres novada pašvaldību priekšsēdētāji atturējās apstiprināt projektus, jo tie neatbilda Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un tas nav pieļaujams.

Atbilstoši likumam, Finanšu komisija ir tiesīga pieprasīt dažāda veida informāciju lēmumu pieņemšanai. Šajā gadījumā Ikšķiles novada pašvaldībai ir lūgts sagatavot un iesniegt dokumentus par pašvaldības finanšu plūsmu, lai varētu izvērtēt, kā plānotie aizņēmumi ietekmēs pašvaldības budžetu, vai būs iespēja nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 25% apmērā.

Mēs aicinām Ikšķiles vadību pārstāt mulsināt sabiedrību, bet sākt strādāt un meklēt sadarbības iespējas, jo sadarbojoties iegūsim visi.

Mēs esam vērsti arī uz demokrātiju, tāpēc Finanšu komisijas sēdē visu klātesošo novadu – Ogres, Lielvārdes un Ikšķiles – vadītājiem tika dota iespēja balsot par Ikšķiles novada pašvaldības investīciju projektiem. No balsojuma atturējās arī Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, kas parāda, ka arī viņa ir saskatījusi nepilnības sagatavotajos dokumentos. Tas ir labi, ka varam saskatīt otra nepilnības, jo tādā veidā ar katru reizi mēs varam augt un kļūt labāki.

Mēs esam vērsti uz sadarbību, normatīvo aktu ievērošanu un demokrātiju. Aicinām Ikšķili ieklausīties vairākumā, novērst norādītās nepilnības un atkārtoti iesniegt dokumentus. Jo ātrāk jūs to izdarīsiet, jo ātrāk mēs varēsim tos izskatīt un atbalstīt. Mēs ievērojam noteikumus un gaidām no jums to pašu!

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis

Finanšu komisijas sēdes audioieraksts 20.07.2020.

