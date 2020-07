Ogres novadā intensīvi rit apjomīgi saimnieciskie darbi

Ogres pilsētā un novadā turpinās vairāku nozīmīgu objektu izbūve, kā arī infrastruktūras sakārtošanas darbi.

Viens no nozīmīgākajiem šī gada infrastruktūras projektiem ir Skolas ielas pārbūve. Darbi tika uzsākti 25. jūnijā - veikta koku izzāģēšana, asfalta demontāža. Transporta kustība Skolas ielas posmā no Pirts ielai līdz Brīvības ielai ir pilnībā slēgta, kā arī slēgti stāvlaukumi pretim Ogres dzelzceļa stacijai un vairākas autobusu pieturas. Autovadītāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus saskaņā ar satiksmes organizācijas shēmu un ievērot ceļa zīmes. Gājēju kustība tiek nodrošināta. Būvdarbus veic SIA "Igate", darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas (29.05.2020.), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Turpinās Ogres Centrālās bibliotēkas būvniecība - pabeigti betonēšanas darbi, turpinās virszemes koka konstrukciju montāža, jūlija beigās plānots uzsākt jumta konstrukciju montāžu. Būvdarbus veic AS "RERE Grupa", jaunās ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada pavasarim.



Noslēgumam tuvojas ražošanas ēkas Akmeņu ielā 74, Ogrē, izbūves darbi - veikta ēkas un konstruktīvo elementu pamatu, kāpņu telpas un ēkas metāla karkasa ārsienu un mūrēto iekšsienu, jumta un logu konstrukciju, apakšzemes komunikāciju, katlu montāža, lifta uzstādīšana. Turpinās iekštelpu un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi. Objektu plānots ekspluatācijā nodot augusta vidū. Būvdarbu izpildītājs ir SIA "Arčers".



Turpinās aizsargmola (straumvirzes) izbūves darbi pie Ogres upes ietekas Daugavā. Ievesti grunts dolomīta materiāli, tiek veikti gultnes padziļināšanas darbi starp abiem aizsargmoliem. Tā kā pirms HES izbūves šeit ir bijusi dārziņu teritorija, sūknī regulāri tiek iesūktas troses, mucas, dzeloņstieples, kas apgrūtina darbu veikšanu. Lai novērstu putekļu veidošanos, tiek veikta Jura Alunāna ielas, kas savieno aizsargmola izbūves darbu vietu līdz Rīga-Daugavpils (A6) šosejai, regulāra laistīšanu un tīrīšana. Būvdarbu izpildītājs ir SIA "Valkas meliorācija", darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.



Atbilstoši laika grafikam norit gājēju tuneļa zem dzelzceļa, kas savienos Skolas ielu un Mālkalnes prospektu, būvniecība. Šobrīd tiek veikta tuneļa iekšdarbu izbūve, virs tuneļa šahtām abās tuneļa pusēs paredzētā gaismas logo izstrāde, elektroapgādes projektēšanas darbi. Būvdarbu pasūtītājs ir VAS "Latvijas dzelzceļš". Būvniecības darbus veic pilnsabiedrība "BMGS-Viadukts", gājēju tuneli paredzēts nodot ekspluatācijā līdz šī gada 20. novembrim.



Sagatavota un saskaņota nepieciešamā dokumentācija trošu gājēju tilta izbūvei teritorijā starp J.Čakstes prospektu un Ogres ielu. Tādējādi būs iespēja izveidot jaunu apļveida maršrutu gar abiem upes krastiem, par upes šķērsošanas vietām izmantojot jauno tiltu un arkveida gājēju tiltu (sauktu arī par Līko tiltu). Darbus plānots uzsākt jūlija beigās un pabeigt līdz 2021. gada maijam, to izpildītājs SIA "Būvinženieris".



Turpinās trošu tilta pār Ogres upi izbūves darbi starp Mazozoliem un Meņģeli - izbūvēti abi krasta balsti, uzstādīti tilta piloni, samontētās galvenās nesošās sijas, izgatavotas tilta kompozītmateriāla konstrukcijas, samontētas tilta konstrukcijas, uzstādītas vantis. Notiek skatu platformas izbūves darbi - izbūvētas balsti pamatnes un galvenās nesošās tērauda sijas, izgatavotas platformas kompozītmateriāla konstrukcijas. Būvdarbu izpildītājs ir SIA "Rīgas tilti", darbu izpildes termiņš 15. augusts.



Noslēgts līgums par jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta ēkas būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Izpildītājs - pilnsabiedrība "MMG" - ir iepazīstinājis ar izstrādātajiem skolas un sporta ēkas izbūves risinājumiem, kas, ņemot vērā dažādu speciālistu ieteikumus, tiek precizēti. Šobrīd paredzēts, ka ēkas būs savstarpēji savienotas, taču, ja netiks atrasts finansējums abu ēku izbūvei, saskaņā ar līgumu varēs izbūvēt tikai vienu no tām. Paredzēts, ka skola durvis varētu vērt 2022. gada septembrī.



Saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija par bijušās sanatorijas "Ogre" ieejas vestibila pārbūvi un labiekārtošanas darbu veikšanu tā apkārtnē. Tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi, kurus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim. Informācija par darbu izpildi iesniegta arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei atzinuma saņemšanai. Pabeigta ēkas lielajā zālē esošo Anša Cīruļa griestu gleznojumu atjaunošana.



Birzgales ielas pārbūves darbu ietvaros tiek veikta lietus ūdens kanalizācijas un elektroapgādes tīklu izbūve no Loka ielas krustojuma līdz Amatnieku ielas krustojumam. Pārbūves darbu laikā caurbraukšanai Birzgales iela ir slēgta. Lūdzam ievērot šī posma apbraukšanas zīmes! Būvdarbus veic SIA "Asfaltbūve", to izpildes termiņš 11 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (21.05.2020.), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumus.



Pilsētā notiek arī dažādi ielu un laukumu sakārtošanas darbi - atjaunots stāvlaukuma segums Preses ielā, turpinās Miera ielas (no Ogres rajona slimnīcas līdz Turkalnes ielai) asfaltēšanas darbi, gājēju ietves Dārza ielā asfaltēšana, atzara no Līkā tilta uz J.Čakstes prospektu seguma atjaunošanas darbi.

Ar SIA "Ceļinieks 01" noslēgts līgums par aizsargdambja seguma asfaltēšanu no Brīvības ielas 60 līdz Brīvības ielā 80, Ogrē; darbus plānots uzsākt nākošnedēļ un pabeigt līdz augusta beigām.

