Atbalsta iespējas biedrībā "OTRĀS MĀJAS" Madlienā

Jau daudzu gadu garumā Madlienā darbojas biedrība "OTRĀS MĀJAS", kas vietējiem iedzīvotājiem sniedz dažāda veida palīdzību. Biedrības dibinātāja un vadītāja ir Lilija Paegle, kura, par spīti veselības likstām, neatlaidīgi darbojas un ir apņēmības pilna realizēt vēl daudz nozīmīgus projektus sabiedrības labā.

Biedrībai lietošanā piešķirta plaša mūra ēka "Zālītes", kas kļuvusi par īpašu vietu, kur vietējiem pulcēties, lai kopīgi izglītotos, palīdzētu viens otram un vienkārši pabūtu kopā.

Pateicoties L.Paegles mērķtiecīgumam un radošajām idejām, īstenoti vairāki nozīmīgi projekti – nomā piešķirtajā ēkā atjaunotas vairākas telpas; tās pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ir iegādāti pamatlīdzekļi darbības un aktivitāšu nodrošināšanai, tiek organizētas dažādas radošās un izglītojošās nodarbības. Pirms pāris gadiem L. Paegles dzīvē notika liels trieciens, smagā slimība gandrīz atņēma viņai spēku dzīvot, taču darbošanās biedrībā burtiski izglāba viņu no slimības gultas; vadītāja nesen atsākusi rakstīt projektus, jo ideju par to, kā attīstīt biedrības darbību ir daudz.

Organizācija apvieno dažādas paaudzes, šeit darbojas pensionāri, invalīdi, pirmspensijas vecuma cilvēki, daudzbērnu un vientuļie vecāki, kā arī krīzes situācijā nonākušie. Galvenais mērķis ir sniegt cilvēkiem atbalstu un māju sajūtu.



Mācību projekts par biedrības veidošanu

Kad 2003.gadā L.Paegle atgriezās Madlienā, - pagastā, kurā ir dzimusi, - viņa bija zaudējusi dzīves dzirksti. Nākotnes plāni bija neskaidri, taču viņu nepameta sajūta, ka vēlas kaut ko darīt Madlienas labā. L. Paegle iestājās bezdarbniekos, lai mācītos. Apguvusi kursu projektu vadībā, viņa uzreiz saprata, ka šīs zināšanas noderēs. Vairāku mēnešu garumā viņa padziļināti apguva ne vien projektu vadību, bet arī datorprasmes. Kad kursa ietvaros bija jāraksta projekts, L.Paegle izlēma to rakstīt par jaunas biedrības veidošanu Madlienā. Bija jāizveido aptauja vietējo vidū; iegūtās atbildes nostiprināja pārliecību, ka šāda biedrība ir vajadzīga gan pensionāriem, gan invalīdiem, gan arī daudzbērnu ģimenēm. Jau neilgi pēc tam ideja īstenojās; nepilnu gadu pēc atgriešanās Madlienā, 2004. gadā, tika dibināta biedrība “OTRĀS MĀJAS”. Vēlāk tika apmeklēti arī citi projektu vadības, lietvedības un grāmatvedības kursi, lai iegūtās zināšanas varētu izmantot biedrības darbā.



Realizēti padsmit projekti

Projektu rakstīšanā un īstenošanā biedrība piedalās kopš 2004.gada. Īstenoti gan lielāki, gan mazāki projekti, tai skaitā Eiropas Savienības fonda un Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" projekti. L. Paegle uzskata, ka biedrībai jāsniedz vietējiem iespēja izglītoties. Savā laikā tika izveidota pat datorklase, kur notika datorapmācības, un radošā darbnīca ar 10 darba vietām, ar spoguļiem, galdiņiem un soliņiem. Bijušas arī subsidētās darbavietas bezdarbniekiem/jauniešiem un bezdarbniekiem/invalīdiem. Pēc ilgākas pauzes gada sākumā vadītāja uzrakstījusi trīs projektus, taču neviens nav apstiprināts. L. Paegle gan par to nepārdzīvo, jo ārkārtas situācijas laikā šie projekti nemaz nebūtu realizējami, taču to rakstīšana motivēja viņu atkal aktīvāk darboties. "No visām neveiksmēm ir jāmācās. Ja projektu neapstiprina, tad tas ir jāpilnveido un jāsniedz vēlreiz, kamēr izdosies. Mums šāda pieredze jau ir bijusi," uzskata vadītāja.



Palīdzības iespējas vietējiem

Biedrības telpas "Zālītes" Madlienā ir viens no 9 paku punktiem Ogres novadā, kur Sabiedrības integrācijas fonda organizētās un Eiropas Atbalsta fonda finansētās darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020.gada plānošanas periodā" ietvaros tiek izsniegti pārtikas un higiēnas komplekti trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijās nonākušām ģimenēm. Cilvēki pēc palīdzības brauc arī no Ķeipenes, Lēdmanes, Taurupes. Tāpat sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību organizēta “Paēdušai Latvijai” pārtikas paku izdale; palīdzība paredzēta cilvēkiem, kuri nevar saņemt atbalsta komplektus, kas finansēti no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām.



Kopš 2006. gada biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, regulāri tiek vākti ziedojumi transporta izdevumiem, lai varētu nodrošināt humānās palīdzības atvešanu no Rīgas. Vēlāk par simbolisku samaksu tā tiek piedāvāta vietējiem. Tāpat arī biedrībā uz vietas tiek pieņemti humānās palīdzības ziedojumi; no vietējiem iedzīvotājiem gādātie apavi un bērnu drēbes ir pieejamas bez maksas. Ļoti vērtīgi ir bezmaksas veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi, ko cilvēki regulāri izmanto. Biedrībai piešķirtā ēka pieder Ogres novada pašvaldībai. Vadītāja saka tai lielu paldies par sniegto atbalstu, dodot iespēju cilvēkiem bez maksas izmantot piedāvātos pakalpojumus, kā arī sedzot biedrības ikmēneša maksājumus par elektrību, ūdeni, internetu u.tml.



Biedrības oficiālais darba laiks ir otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.



Vieta, kur atstāt savu bēdu

Biedrība "OTRĀS MĀJAS" ir vieta, kur cilvēks vienmēr ir gaidīts. Tā nav tikai pakalpojumu nodrošināšana – tā ir iespēja aprunāties. Cilvēki dalās savos stāstos, vēlas tikt uzklausīti. "Mēs vēlētos palīdzēt visiem, taču nereti tas nav iespējams. Esam ierobežoti savās spējās, tādēļ līdzpārdzīvojam katra cilvēka stāstu. Darbs nav viegls, bet ir gandarījums, ja izdodas palīdzēt," atzīst L. Paegle.



Labums sabiedrībai

Biedru skaits ir mainīgs; tas ir gan audzis, gan krities, gan atkal audzis. Vadītāja uzskata, ka biedru skaits nav noteicošais, svarīgs ir labums, ko saņem visa sabiedrība. Uz biedrības organizētajām nodarbībām cilvēki brauc no dažādiem pagastiem. Cilvēki apgūst jaunas prasmes, viņi ir gandarīti par rezultātu. Bijušas gan pērļošanas, šūšanas, dekupāžas, trauku-stikla-audumu apgleznošanas nodarbības, kulinārijas apmācības; šobrīd gan pasākumi uz nenoteiktu laiku ir pārtraukti. Nodibinātā nūjošanas klubiņa darbības turpināšana un iegādātais inventārs atvēlēts sportiskajai biedrībai "Sisegale", kam var pievienoties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs.



Biedrībā satiekas gan jauni, gan veci, viens no otra mācās dzīvē svarīgas kompetences - izprast viens otra vēlmes un vajadzības.



Vēl daudz nerealizētu ideju

L.Paegle atzīst, ka viņas prāts tiecas pēc lieliem plāniem, bet to īstenošanai vajadzīgi palīgi, atbalstītāji. Biedrība vēlētos izmantot ēkai blakus esošās garāžas, kas šobrīd nav biedrības īpašumā. Ja vien būtu iespējams, vienā no tām izveidotu trenažieru zāli, lai nodarbību starplaikos cilvēki var izkustēties, savukārt otrā garāžā varētu stāvēt mikroautobuss, ko biedrība reiz gribētu iegādāties savā īpašumā, lai varētu braukt pie cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tāpat vadītāja gribētu izveidot veselīga dzīvesveida popularizētājas Ineses Ziņģītes rāpošanas taku ar fiziskās attīstības veicināšanas ierīcēm vienā no biedrībai vēl nepiederošām telpām. Būtiski, ka biedrības mājai ir jāmaina jumts, jo lietus laikā tek ūdens. Vadītāja cer uz pašvaldības atbalstu. Plānā ir izremontēt arī bēniņu stāvu, izveidojot istabiņas krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem, telpas radošajām darbnīcām, kā arī izbūvēt pacēlāju.

Vadītāja vēlas aktualizēt veselīga dzīvesveida nozīmi. Jautājot par to, vai vietējie pieņems jauno informāciju un iespējas, L.Paegle atbild, ka svarīgi, lai lektors būtu iedvesmojošs un enerģisks un ar savu personīgo pieredzi pierādītu veselīga uztura, dzīvesveida priekšrocības. Biedrība vēlas iegādāties arī jaunus portatīvos datorus, lai atjaunotu datorapmācību uz mūsdienīgākām ierīcēm.

Lai ieceres īstenotu, vadītāja ir gatava rakstīt jaunus projektus un mērķtiecīgi strādāt pie ideju īstenošanas. Viņas sapnis ir biedrības aktivitātēs vairāk iesaistīt arī jauniešus, lai biedrības mājās skanētu arī jauniešu čalas. "Ja kāds no jauniešiem ir ieinteresēts un enerģijas pilns, laipni aicināts piebiedroties, lai īstenotu savas idejas," aicina L.Paegle.

