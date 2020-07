Palīdzības iespējas Ogrē, Suntažu ielā 2

Otrdienās un piektdienās īpaša rosība novērojama Suntažu ielā 2, Ogrē, biedrības "Baltā dūja" telpās. Pateicoties jau ilggadējai sadarbībai ar starptautisko organizāciju "GAiN Germany", iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas saņemt ne vien humāno palīdzību, bet arī pārtikas preces un sadzīves lietas.

Šāda veida atbalstu var saņemt ikviens, kuram tas ir nepieciešams; visbiežāk to izmanto vientuļi cilvēki un daudzbērnu ģimenes.

Jau vairāk nekā 15 gadus organizācija "GAiN Germany" sniedz palīdzību cilvēkiem Latvijā, nodrošinot īpašu kravu piegādi uz Ogri un Jelgavu. Tajās atrodas apģērbs, apavi, sadzīves lietas, pārtika, bērnu preces kā arī staigāšanas palīgierīces. Sākotnēji Ogrē darbojās biedrības "GAiN Latvija" pārstāvniecība, taču no 2015.gada pavasara šo darbu turpina biedrība "Baltā dūja".



Ikviens ir pelnījis palīdzību

Pirmsākumos "GAiN Latvija" pārstāvniecību Ogrē vadīja Ināra Klintsone, taču, kad pirms vairākiem gadiem viņa nolēma braukt pie dēla uz Austrāliju, darbīgu roku sāka trūkt. Lai turpinātu iesākto, darbu pārņēma Gunta Slise, kura iepriekš strādāja pie I.Klintsones kā brīvprātīgā. Arī viņa juta lielu atbildību palīdzēt citiem cilvēkiem, tāpēc kopā ar papildspēkiem izveidoja jaunu organizāciju “Baltā dūja”. Iegūtā dzīves pieredze biedrības vadītājai likusi saprast, cik svētīgi ir saņemt palīdzību brīžos, kad tev pašam nekā nav, tieši tamdēļ viņa izjūt īpašu vēlmi atbalstīt citus grūtos brīžos. G.Slise strādā par skolotāja palīgu Suntažu pamatskolas - rehabilitācijas centra filiālē Ogrē. Nu viņa universitātē apgūst arī pedagoga profesiju. Būtiski, ka abas iestādes atrodas vienā ēkā, tas atvieglo ikdienas darbu.



Biedrība "Baltā dūja" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas palīdz dažādām sabiedrības grupām, tai skaitā trūcīgām un sociāli mazaizsargātām personām, vientuļiem cilvēkiem. Jau ilgstoša sadarbība izveidojusies ar Ogres novada Sociālo dienestu, vislielāko atbalstu sniedzot ģimenēm ar bērniem, piemēram, nodrošinot bērnu pārtiku, apģērbu, apavus un citas sadzīvei nepieciešamas lietas. Bieži palīdzība tiek sniegta arī krīzes un ārkārtas situācijās.



Tas ir sirds darbs

Šobrīd biedrībā aktīvi strādā gan I. Klintsone, gan G. Slise. Viņas sadalījušas pienākumus; I. Klintsone strādā ar cilvēkiem, uztur kārtību telpās, savukārt G. Slise kārto dokumentāciju, gatavo atskaites un plāno biedrības attīstību. Kopā viņas ir laba komanda; abas vieno kopīgs mērķis – palīdzēt cilvēkiem. Protams, neiztikt arī bez papildspēkiem, piemēram, kravu izkraušanā palīdz G.Slises strādīgie dēli un vīrs Ivars. Gan I.Klintsone, gan G.Slise ir priecīgas, ka Ogres novada pašvaldība atbalsta biedrības darbu; piešķirtās telpas Suntažu ielā 2 ir plašas un ērtas. Šeit lielā klāstā pieejams sezonas apģērbs, apavi, dažādas sadzīves lietas.



Biedrības darba laiks ir otrdienas no plkst. 10.00 līdz 17.00 un piektdienas no plkst. 10.00 līdz 15.00. Ir iespēja vienoties arī par citu tikšanās laiku, zvanot I. Klintsonei uz tālr. 26392012 Pēc palīdzības brauc no visas Latvijas; regulāri apmeklētāji ir pagastu iedzīvotāji. Latvijā šobrīd ir divas vietas, kur pieejamas organizācijas “GAiN Germany” ziedotās lietas – Ogrē un Jelgavā.



Piemeklē katram vajadzīgo

I.Klintsone vienmēr cenšas piemeklēt katram vajadzīgo; bieži cilvēki atnāk, pasakot savu apavu vai apģērba izmēru un vēlmes, viņa piemeklē, to kas labāk piestāv.



Visaktuālāk šobrīd tiek meklēts sezonas apģērbs – krekli, šorti; klāsts nemitīgi tiek papildināts. Biedrības telpās pieejama ne vien humānā palīdzība, bet arī sadzīves lietas - segas, matrači, spilveni, gultas veļa. Katru reizi piedāvājums ir mainīgs; nereti te var atrast arī bērnu ratus, kruķus, funkcionālās gultas, staiguļus. "GAiN Germany" kravas sūta 3 reizes gadā.

Ļoti bieži biedrībai zvana pēc nelaimes gadījumiem, piemēram, ugunsgrēkiem. Biedrības vadītāja G. Slise teic, ka pat nezina, kā cilvēki atrod viņas kontaktus, bet galvenais, ka viņi zina, kur meklēt atbalstu. Nesen palīdzību pēc ugunsgrēka lūdza cilvēks no Cēsīm.

Lai gan iet visādi, I.Klintsone uz darbu nāk ar prieku, jo zina, ka varēs kādam palīdzēt. "Savs darbs ir jāmīl," viņa atzīst. I. Klintsone šogad svinēs 80 gadu jubileja, darbošanās biedrībā palīdz būt noderīgai, aktīvai.



Brauc arī uz mājām

Ir cilvēki, kuriem ļoti nepieciešama palīdzība, taču viņiem nav iespēja atbraukt uz telpām. Tādos gadījumos biedrība ir ļoti pretimnākoša un iespēju robežās nogādā drēbes, apavus dzīves vietā.



Ikgadējā akcija ir vasarā kopā ar vāciešiem iepazīt ģimenes dzīvi Latvijā, doties ciemos pie ģimenēm ar bērniem.



Sadarbība ar citām organizācijām

Biedrībai ir laba sadarbība ar Ogres novada Sociālo dienestu un Latvijas Samariešu apvienību. G.Slise stāsta, ka samarieši zvana un informē, kam nepieciešama palīdzība, biedrība cenšas visu sagādāt. "Ir labi, ka viņi zina, kam vajadzīga palīdzība," tā G. Slise.



Tāpat biedrība piedalās dažādos projektos, piemēram, Ogres novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīva "Raksti" aizsāktajā labdarības koncertu ciklā "Mūžīgi laimīgi" biedrība gatavo dāvanas vientuļajiem pensionāriem. Atbalstīts tiek arī pasākums "Iespēja" pilngadīgām personām ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47447