Covid-19 gadījums reģistrēts arī Ogres novadā

No 27.-28.jūlijā (diennakts laikā) atklātajiem četriem Covid-19 inficēšanās gadījumiem divi reģistrēti Gulbenes novadā, pa vienam saslimušajam konstatēts arī Jūrmalā un Ogres novadā, liecina Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) apkopotie dati.

Divi no inficētajiem ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, savukārt divi vecumā no 60 līdz 69 gadiem.

Aktīvi Covid-19 saslimšanas gadījumi patlaban ir reģistrēti 24 Latvijas pašvaldībās - Gulbenes, Priekuļu, Babītes, Burtnieku, Garkalnes, Līvānu, Jelgavas, Ķekavas, Kocēnu, Ogres, Olaines, Madonas, Mārupes, Salaspils, Siguldas, Talsu, un Viļakas novados, kā arī Rīgā, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā un Rēzeknē.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī, veicot kopumā 1886 Covid-19 analīzes, reģistrēti četri jauni inficēšanās gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.

