Noslēgumam tuvojas aizsargdambja gar Ogres upi asfaltēšanas darbi

Lai sakārtotu pastaigu maršutu gar Ogres upi, šonedēļ tiek veikta gājēju ceļa no Krasta ielas promenādes līdz Brīvības ielai 60 un Ogres upes neapplūstošā vecā dambja (no Brīvības ielas 60 līdz Brīvības ielā 80) asfaltēšana.

Iepirkuma rezultātā šī gada 14.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA "Ceļinieks 01" par aizsargdambja seguma asfaltēšanu no Brīvības ielas 60 līdz Brīvības ielā 80, Ogrē. Līguma summa ir 25 406,70 EUR bez PVN. Darbu izpildes termiņš ir 3 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

2014.gadā plūdu riska mazināšanai Ogrē tika pabeigta Ogres upes aizsargdambja rekonstrukcija, realizējot projektu "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju", kuram tika piešķirts arī ERAF līdzfinansējums. Projekts tika realizēts 4 kārtās. 1. un 2.kārtā novērsti dambja pārrāvumi, veikta Norupītes izteces zonas nostiprināšana, kā arī izveidots savienojošs dambis un veikti sūkņu stacijas betonēšanas darbi.

Projekta 3.kārtā tika veikta sūkņu stacijas aprīkošana un piebraucamo ceļu izbūve, caurtekas izbūve pie Ievu un Līču ielas Norupītes augštecē. 4.kārtā veikta esošā dambja rekonstrukcija posmā no Rūpnieku ielas līdz Norupītes iztekai, izveidojot nogāžu nostiprinājumu un izbūvējot ūdensnecaurlaidīgu slāni, lai novērstu Ogres upes palu ūdeņu filtrāciju caur dambja uzbērumu. Jaunais Ogres upes neapplūstošais aizsargdambis tika atklāts 2015. gadā.

2017. gadā ar Centrālās finanšu un līguma aģentūru tika noslēgta vienošanās par projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā" īstenošanu, kura ietvaros 2018. gadā tika veikti Ogres upes neapplūstošā vecā dambja (Brīvības ielā 60 – 80, Ogre) pārbūves darbi, maksimāli samazinot Ogres upes palu ūdeņu filtrāciju caur dambja uzbērumu.

Būvdarbu rezultātā tika veikta hidrobūves nostiprināšana līdz aprēķinātai plūdu riska atzīmei un ūdens necaurlaidīgā ekrāna izbūve visā tā garumā, elektrības apakšzemes kabeļu izbūve un veco elektrības stabu demontāža, uzstādīts jauns LED apgaismojums, izbūvēts celiņš, labiekārtota apkārtējā zona. Jāpiebilst, ka šī projekta ietvaros tiek veikta arī aizsargmola (straumvirzes) izbūve pie Ogres upes ietekas Daugavā.

Šobrīd aizsargdambji gar Ogres upi no Krasta ielas promenādes līdz pat Rūpnieku ielai ir kļuvuši par iecienītu pastaigu un atpūtas vietu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas apmeklētājiem. Lai veidotu vienotu pastaigu maršrutu, pagājušogad tika izbūvēts jauns gājēju ceļš posmā no Brīvības ielas 80 līdz Norupītes aizsargdambim, bet šogad tiek veikta gājēju ceļa no Krasta ielas promenādes līdz Brīvības ielai 60 izbūve.

Jāatzīmē, ka šonedēļ ir uzsākti sagatavošanās darbi iekārtā (gājēju) tilta pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Rūpnieku ielu izbūvei. Šī tilta izbūve būs nozīmīga ne tikai cilvēkiem, kas dzīvo Lašupēs, bet tādējādi būs iespēja izveidot jaunu apļveida maršrutu gar abiem upes krastiem, par upes šķērsošanas vietām izmantojot jauno tiltu un arkveida gājēju tiltu (sauktu arī par Līko tiltu), paverot jaunas iespējas kājāmgājējiem, nūjotājiem un velobraucējiem iepazīt krāšņās Ogres upes ainavas.

Pilsētā turpinās arī citu infrastruktūras objektu sakārtošanas darbi - atjaunots stāvlaukuma segums Preses ielā, turpinās Miera ielas (no Ogres rajona slimnīcas līdz Turkalnes ielai) asfaltēšanas darbi, Skolas ielas un Birzgales ielas pārbūves darbi, kā arī uzsākta stāvlaukuma seguma atjaunošana Brīvības ielā 50 (pie Ogres Mūzika skolas).

