Ogres novada pašvaldība iesaistās sociālās uzņēmējdarbības projektā

Kopš šī gada jūlija Ogres novada pašvaldība piedalās projektā par sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijas pašvaldībās.

Vakar, 5. augustā Ogres novada pašvaldībā bija ieradušies pārstāvji no Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) un Britu padomes biroja Latvijā, lai kopā ar pašvaldības vadību un speciālistiem pārrunātu projekta norisi un plānotos darbus.

Projektu "Building Resilience and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia" īsteno biedrība "Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija" sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un 3 pašvaldībām – Ogres, Rēzeknes un Līvānu novadiem. Tā mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību konkrētajās pašvaldībās, radot un ieviešot tādas ilgtermiņa sociālās uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes un instrumentus, kas atbilst esošo un potenciālo sociālo uzņēmumu vajadzībām.

Atklājot tikšanos, šī projekta iniciatore Ogres novada pašvaldībā – izpilddirektora vietniece Dana Bārbale – pauda gandarījumu par iespēju piedalīties projektā un atzina, ka "Ogres novada pašvaldība ir uzaicināta būt par vienu no sadarbības partneriem, ņemot vērā gan līdzšinējās Ogres novada pašvaldības īstenotās aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības attīstībā Ogres novadā, gan arī izrādīto iniciatīvu šī jautājuma attīstīšanā Latvijā kopumā".

Ogres novada pašvaldības darbību atzinīgi novērtēja arī klātesošās pārstāves no Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un Britu padomes. Kā norādīja LSUA vadītāja Madara Ūlande, "ir ļoti patīkami redzēt, ka tieši Ogres novads un Ogre ir vieni no pionieriem Latvijā un vieni no tiem, kas publiski pauduši gatavību domāt par sociālo uzņēmējdarbību, attīstīt to sistēmiskā veidā. Mēs esam šeit ar šo projektu un ar kolēģiem, lai palīdzētu un kopā domātu, kā to vislabāk izdarīt."

Tikšanās laikā M. Ūlande akcentēja iemeslus, kāpēc ir svarīgi runāt par sociālo uzņēmējdarbību pašvaldībās, un informēja par projekta izstrādes mērķi, tā būtību un plānotajām aktivitātēm. Projekta ietvaros iecerēts radīt sociālās uzņēmējdarbības sadarbības un atbalsta sistēmu Ogres novada pašvaldībā, lai veicinātu sociālo uzņēmumu skaita palielināšanos, padarītu tos spēcīgākus un radītu efektīvus risinājumus novada sociālajām problēmām, iesaistot to īstenošanā arī plašāku sabiedrību. Šim nolūkam plānots veikt esošo un potenciālo sociālo uzņēmēju apzināšanu un viņu darbības un vajadzību kartēšanu, īstenot pieredzes apmaiņas braucienu uz funkcionējošiem sociāliem uzņēmumiem citviet Latvijā, organizēt mini-forumu ar pašvaldības pārstāvju, uzņēmēju un ekspertu dalību, kā arī plašāka mēroga vebinārus, sniegt konsultācijas uzņēmējiem par sociālo uzņēmumu veidošanu un attīstīšanu, apmainīties ar gūto pieredzi ar citām pašvaldībām un veikt citas aktivitātes.

D. Bārbale informēja par pašvaldības "drosmes stāstu"un līdzšinējo pieredzi sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas jomā. Kā jau vēstīts iepriekš, Ogres novada pašvaldība 2019. gadā uzsāka aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības vides pilnveidei novadā. Ilgstošā laika periodā tika izstrādāts nolikums konkursam "Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1. stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam". Atkārtota konkursa rezultātā bezatlīdzības telpu nomas lietošanas tiesības ieguva SIA "BĻODA.LV", ar kuru pašvaldība ir noslēgusi telpu nodošanas līgumu, un kopš 2019. decembra sākuma ēkā darbojas kafejnīca "Pie Zelta liepas", kurā nodarbinātas personas ar īpašām vajadzībām.

D. Bārbale raksturoja arī šajā pieredzē balstītos secinājumus par esošajām problēmām un kavēkļiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībā. Šobrīd pašvaldības loma sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā normatīvajos aktos nav skaidri noteikta; pašvaldības arī nav pārstāvētas Sociālo uzņēmumu komisijas sastāvā un līdz ar to nepiedalās lēmumu pieņemšanā par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu. Trūkst kopīgas platformas – sociālie uzņēmumi ne vienmēr ir informēti par pašvaldībai aktuāli risināmiem jautājumiem un var nebūt gatavi savu uzņēmumu pielāgot un iesaistīties šo jautājumu risināšanā; savukārt, ja pašvaldība savā darbā ir identificējusi kādus sociālos jautājumus, ko jārisina, tai ne vienmēr ir zināms, vai vispār ir tāds uzņēmums, kas piedāvā šādus pakalpojumus. Ierobežotas ir arī pašvaldības iespējas sniegt atbalstu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Runājot par pašvaldības nākotnes iecerēm un projekta turpmāko virzību, D. Bārbale pauda cerību, ka šī projekta rezultātā varētu tikt precizēta pašvaldību loma un to rīcība sociālās uzņēmējdarbības attīstībā.

Agnese Frīdenberga, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes locekle un domnīcas "Providus" pētniece, izklāstīja ieceri šī projekta ietvaros radīt t.s. "toolbox" – LSUA izstrādātu materiālu kopumu (aprakstus, paraugus, ceļakarti, rekomendācijas) pašvaldībām ar mērķi atbalstīt un atvieglot sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas veidošanu un atbalsta pasākumu īstenošanu. A. Frīdenberga īpaši akcentēja sabiedrības iesaistes nozīmīgumu esošo problēmu un vajadzību apzināšanā jau pašvaldības attīstības stratēģiju, programmu un plānu izstrādes laikā.

Kā informēja Britu Padomes Latvijā pārstāve Maija Kurte, atbalsts Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai sniegts Britu Padomes programmas "People to People" ietvaros. Tās mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras un sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību, un tā tiek īstenota sadarbībā ar vietējām organizācijām.

Projekts turpināsies līdz nākamā gada februārim, un tā noslēgumā tiks organizēts pieredzes apmaiņas pasākums visām 3 iesaistītajām pašvaldībām par apgūto sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas veidošanas pieredzi, izaicinājumiem un tālākajiem soļiem. Projekta rezultātus plānots izplatīt arī citām pašvaldībām, iedrošinot tās un rosinot atbalstīt sociālo uzņēmumu veidošanos un tālāku attīstību.

