Tiek mainīts Ogres novada pašvaldības kases darba laiks

No pirmdienas, 10.augusta, tiek mainīts kases darba laiks Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē.

Pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās kase būs atvērta no plkst. 10.00 līdz 16.00, otrdienās – no plkst. 10.00 līdz 18.00 (šajās dienās no plkst. 12.00 līdz 13.00 kase slēgta, pusdienlaiks).

Piektdienās kase strādās no plkst. 8.00 līdz 12.00.

