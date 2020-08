No 17. augusta mazina atsevišķus Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus

No 17. augusta, ievērojot piesardzību, pasākumos varēs pulcēties lielāks skaits cilvēku, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietas varēs atsākt strādāt līdz plkst. 2.00 naktī.

Vienlaikus palielinās katra paša atbildība, izvērtējot riskus savai un tuvinieku veselībai.

Lai gan saslimšana ar Covid-19 vairākās Eiropas valstis palielinās, šobrīd varam uzskatīt, ka Latvijā Covid-19 izplatība tiek kontrolēta un ir iespēja mazināt atsevišķus ierobežojumus. Laikā, kad saslimšanas riski ir zemi, ierobežojumu mazināšana nodrošinās arī lielāku sabiedrības līdzestību. Vienlaikus, ja saslimstība ar Covid-19 Latvijā pieaugs, valdība lems par atgriešanos pie stingrākiem nosacījumiem.

Šodien Ministru kabinets vienojās, ka no 17. augusta kultūras, sporta un reliģiskās darbības vietas varēs būt atvērtas līdz plkst. 2.00 naktī. Šajās vietās ir iespējams kontrolēt cilvēku plūsmu un ievērot citus nosacījumus, piemēram, noteikto distanci. Tāpat līdz plkst. 2.00 varēs strādāt ēdināšanas uzņēmumi. Tas attiecas uz vietām, kur pamatpakalpojums ir ēdināšana un kur cilvēki atrodas sēdus pie galdiņiem. Savukārt izklaides vietas, tai skaitā naktsklubi, kur pamatpakalpojums ir izklaide, piemēram dejas, spēles utml., varēs strādāt līdz plkst. 24.00. Šādās vietās Covid-19 izplatības risks ir ievērojami augstāks.

Tāpat kafejnīcās un restorānos turpmāk pie viena galdiņa iekštelpās varēs sēdēt 8 cilvēki, savukārt ārtelpās cilvēku skaita ierobežojums vairs netiks noteikts. Tāpat valdība lēma samazināt uz vienu cilvēku nosakāmo kvadrātmetru skaitu no 4 m2 uz 3 m2. Savukārt prasība nodrošināt 2 m distanci starp galdiņiem būs saglabāta arī turpmāk, jo, nodrošinot 2 m distanci starp galdiem, starp cilvēkiem patiesā distance ir mazāka – aptuveni metrs, kas ir minimāli pieļaujamā distance, lai mazinātu Covid-19 transmisiju.

Valdība arī lēma, ka no 17.augusta iekštelpās vienlaicīgi varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem, pašreizējo 500 vietā, savukārt ārtelpās, kā to jau paredzēja esošā MK noteikumu redakcija,maksimāli pieļaujamaisskaits ir līdz 3000 cilvēku. Turpmāk vairs netiks arī dalīti ierobežojumi cilvēku skaitam atkarībā no telpu platības, bet ikvienā pasākumā būs jānodrošina minimālā platība uz vienu cilvēku - 3 m2 iepriekš noteikto 4 m2 vietā (arī tirdzniecības centros un kultūras norises vietās).

Pēc speciālistu aprēķiniem šī ir mazākā platība uz vienu cilvēku, lai konkrētā vietā būtu iespējams nodrošināt 2 metru distanci starp cilvēkiem. Tāpat cilvēku skaits, kas vienlaicīgi pulcējas konkrētā vietā, nedrīkst pārsniegt 50%, ko pieļauj konkrētās vietas kapacitāte. Šo nosacījumu var neievērot, ja ir iespējams nodrošināt, ka tiek nodalītas cilvēku grupas pa 300, kas savstarpēji nesastopas nevienā pasākuma norises posmā. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem ir jānodrošina atsevišķa ieeja, izeja, tualetes, vieta starpbrīžiem utml. Šo nosacījumu var piemērot, piemēram, koncertos un teātros.

Līdztekus vēl citiem grozījumos MK noteikumos, valdība vienojās, ka Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publicētās valstu saraksts pēc 17. augusta, kad noteikumi stāsies spēkā, turpmāk būs spēkā no nākamās dienas pēc tā publicēšanas. Līdz šim katru piektdienu SPKC publicēja sarakstu ar valstīm, no kurām atgriežoties ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Šāda prakse būs arī turpmāk, bet nosacījumi attieksies uz personām, kuras Latvijā atgriezīsies sākot no sestdienas. Rezultātā ikvienam būs laiks iepazīties ar jaunāko informāciju un pielāgoties nosacījumiem.

Informāciju sagatavoja Anna Strapcāne,VM komunikācijas speciāliste

