Invalīdi un pensionāri ļaujas kustību un kopā būšanas priekam

Ogres Invalīdu biedrības organizētie Vasaras sporta svētki vienmēr tiek gaidīti un aizvadīti draudzīgā un optimistiskā noskaņojumā.

Arī šoreiz Ogres novada Sporta centra stadionā tikās ap pussimts nevalstisko organizāciju pārstāvju. Invalīdi un viņu draugi jau zina, ka viņus šeit gaidīs jautras un aizraujošas aktivitātes.

Pēc Sporta svētku atklāšanas visi dalībnieki tika sadalīti 9 komandās ar dzīvespriecīgiem nosaukumiem - "Pienenes", "Pūpoli", "Kastaņas", "Vizbules", "Ķirši", "Ievas", "Ceriņi", "Krokusi", "Ābeles". Katrai komandai tika iedota karte, kurā attēlotas visas stacijas, kurās jāveic sagatavotie uzdevumi. Ņemot vērā svelmaino vasaras dienu, organizatori bija parūpējušies, lai aktivitātes tiktu koncentrētas stadiona teritorijas ēnainajās vietās.

Ogres novada Sporta centra sporta attīstības darba organizators Andris Krauja bija sarūpējis jaunus un atraktīvus uzdevumus - dalībniekiem no putuplasta gabaliem jāuzceļ pēc iespējas augstāks tronis, jāsaliek koka puzzle, jāuzkāpj ar kājām uz folija gabala un jācenšas to apgriezt otrādi. Vislielāko jautrību sagādāja aktivitāte "Apskauj koku!". Tā izpaužas tādējādi, ka vienam no dalībniekiem aizsien acis, bet pārējā komanda koriģē, kā nokļūt līdz mērķim.

"Aktivitātes nav balstītas uz fizisko spēku un izturību, bet uz savstarpējo sadarbību," uzsver A.Krauja.

Komandas katrā stacijā sagaidīja Ogres novada Sporta centra audzēkņi, kuri iepazīstināja ar veicamajiem uzdevumiem.

Sporta svētku noslēgumā Ogres Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Ilga Marta Linkuma, kā vienmēr atzina, ka viņas domubiedri ir vislabākie, un pasniedza dāvaniņas komandām un to kapteiņiem.

Kopā ar Ogres Invalīdu biedrību Sporta svētkos piedalījās arī Ikšķiles novada Invalīdu biedrības un Ogres Pensionāru biedrības pārstāvji.

Jau pēc dažām dienām – 20.augustā – ogrēnieši dosies atbildes vizītē uz Tīnūžiem, kur notiks Starpnovadu sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47647