Informācija par apmeklētāju pieņemšanu Ogres novada pašvaldībā

Ogres novada pašvaldība atgādina, ka no 17. augusta mainījusies apmeklētāju pieņemšana Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā.

Apmeklētāju pieņemšanas centrā apmeklētāji tik pieņemti kā ierasts, darba laikā izmaiņu nav, ir atjaunota kases darbība Apmeklētāju pieņemšanas centrā (kases darba laiks ŠEIT). Tāpat apmeklētājiem būs atvieglota nokļūšana pie Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas (1. stāvā), Sabiedrisko attiecību nodaļas (2. stāvā), uz kādu no pašvaldības izveidotajām pastāvīgajām komisijām, kuru darbs tiek organizēts ēkas 2. stāvā (Mazajā konferenču zālē) vai 3. stāvā (Lielajā konferenču zālē).

Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, kā arī pārējie pašvaldības centrālās administrācijas speciālisti apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta otrdienās (no plkst. 15.00 līdz 18.00) vai saskaņojot ar speciālistu – citā speciālistam un apmeklētājam pieejamā laikā atbilstoši apmeklējuma mērķim.

Lai pieteiktu tikšanos pie iepriekš minētajiem pašvaldības pārstāvjiem, persona pašvaldībā var iesniegt rakstisku iesniegumu, norādot apmeklējuma mērķi, vai sazinoties telefoniski uz pašvaldības mājas lapā norādīto informatīvo tālruni 65071160.

Ierodoties attiecīgajā dienā uz tikšanos pie kāda no CA speciālistiem, apmeklētājam Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāsaņem apmeklētāja karte iekļūšanai tālāk Centrālās administrācijas telpās (2., 3. vai 4. stāvā atkarībā no speciālista, ar kuru iepriekš pieteikta tikšanās). Pašvaldības izsniegtā apmeklētāja karte darbosies tikai tajā ēkas stāvā, kur atrodas attiecīgais pašvaldības speciālists, pie kura iepriekš reģistra tikšanās. Pārējās telpās, izņemot Apmeklētāju pieņemšanas centru, Dzimtsarakstu nodaļu un Sabiedrisko attiecību nodaļu vai komisijas noteikto darba telpu, iekļūšana bez apmeklētāja kartes saņemšanas nebūs iespējama.

Kā apmeklētāja karti varēs reģistrēt iedzīvotājam izsniegto Ogres novadnieka karti vai vienreizējo apmeklējuma karti, ko izsniegs Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieces un kas pēc apmeklējuma jānodod atpakaļ Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniecēm.

Ogres novadnieka karte pirmo reizi pēc 17.08.2020. jāreģistrē Apmeklētāju pieņemšanas centru (jāaktivizē apmeklējumiem Apmeklētāju pieņemšanas centrā), nākamreiz, piesakot tikšanos pie kāda no speciālistiem, sistēmā tiks ievadīts apmeklējuma laiks (diena, speciālists un ēkas stāvs), ierodoties uz tikšanos apmeklētājs, izmantojot savu karti, varēs iekļūt ēkā pie attiecīgā speciālista, neveicot atkārtotu kartes reģistrāciju Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Ja apstiprinājums klātienē tikties ar kādu no speciālistiem nav saņemts vai persona iepriekš to nav pieteikusi, bet apmeklētājam ir nepieciešams klātienē tikties ar kādu no Ogres novada pašvaldības amatpersonām vai centrālās administrācijas speciālistiem, Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniece sazināsies ar attiecīgo speciālistu un saskaņos apmeklētāja pieņemšanu klātienē.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos drošības un higiēnas pasākumus, lai izvairītos no saslimšanas ar Covid-19, izmantot iespēju pašvaldības iestāžu pakalpojumus saņemt attālināti, kā arī maksājumus iestāžu kasēs veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Kārtība apmeklētāju pieņemšanai Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33 (Centrālajā administrācijā) pieejama pievienotajā dokumentā.

