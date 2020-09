Lemj par daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu

10.septembrī Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē tika izskatīti jautājumi par sešu daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA "Namu pārvaldīšana" un vienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA "Ogres Namsaimnieks".

Ogres novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi no SIA "Namu pārvaldīšana" ar lūgumu nodot dzīvojamo māju Grīvas prospektā 1, Grīvas prospektā 9, Grīvas prospektā 17, Grīvas prospektā 19, Grīvas prospektā 25, Lapu ielā 11, Ogrē, pārvaldīšanas tiesības SIA "Namu pārvaldīšana", kā arī iesniegums no SIA "Ogres Namsaimnieks" ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas Lapu ielā 8, Ogrē, pārvaldīšanas tiesības SIA "Ogres Namsaimnieks".



Ogres novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs Ronalds Vītols informēja, ka iesniegumiem ir pievienoti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas apliecina dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Tā kā dokumentācija ir sagatavota atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk - Privatizācijas likums) un Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajam, deputāti nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu uz domes sēdi 17. septembrī, kad tiks pieņemts gala lēmums.



Jau informējām, ka Privatizācijas likums paredz, ka pēc privatizācijas procesa uzsākšanas sešu mēnešu laikā dzīvokļu īpašniekiem ir jāsasauc kopsapulce un jālemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Savukārt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kas attiecas uz visu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijā, nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļu īpašnieku kopība) uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, noslēdzot rakstveidā ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.



Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēguši pārvaldīšanas līgumu ar pārvaldnieku, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu, ko līdz šim Ogres novada pašvaldība ir darījusi, nododot dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzdevumu gan izveidotai pašvaldības aģentūrai, gan vēlāk izveidojot arī apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "Ogres Namsaimnieks". Šāda situācija ilgtermiņā neveicina dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares attīstību, savukārt dzīvokļu īpašniekiem neveidojas izpratne par to, ka viņi ir atbildīgi par savas dzīvojamās mājas uzturēšanu un saglabāšanu.



Kopš 2019. gadā Ogres novada pašvaldība kopā ar SIA "Ogres Namsaimnieks" aktualizēja jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, process norisinās arvien aktīvāk, tomēr lielākā daļa Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki joprojām šo procesu nav uzsākuši.



Šobrīd Ogres pilsētā pārvaldīšanas tiesības nodotas šādām dzīvojamajām mājām:

Loka iela 2, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Loka iela 4, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Brīvības iela 113, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Brīvības iela 115A, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Sūnu iela 3, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Draudzības iela 10, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Senču nami');

Zilokalnu prospekts 16, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Senču nami");

Mālkalnes prospekts 13, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Senču nami");

Mālkalnes prospekts 5, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Latvijas Namsaimnieks");

Mālkalnes prospekts 7, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Latvijas Namsaimnieks");

Zaķu iela 3, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Mītnes");

Brīvības iela 115, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Brīvības iela 111, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Ausekļa prospekts 4, Ogrē (pārvaldnieks SIA “Namu pārvaldīšana”);

Turkalnes iela 9, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Vidzemes ielā 2, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Akmeņu ielā 50, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Akmeņu ielā 50A, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Namu pārvaldīšana");

Draudzības iela 4, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana");

Parka iela 8, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Ogres Namsaimnieks");

Celtnieku iela 6, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Ogres Namsaimnieks");

Ausekļa prospekts 5A, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Ogres Namsaimnieks");

Lapu iela 4, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Ogres Namsaimnieks");

Celtnieku iela 2, Ogrē (pārvaldnieks SIA "Ogres Namsaimnieks").



Ogres novada pašvaldība un SIA "Ogres Namsaimnieks" kā pārvaldnieks aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēgt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām atbilstošu pārvaldīšanas līgumu.

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti atbildīgi izraudzīties savas mājas pārvaldnieku un rūpīgi izvērtēt tā sniegto pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu, kā arī pārliecināties par tā pieredzi un kompetenci pārvaldīšanas jomā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47889