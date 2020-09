Aktuālie infrastruktūras sakārtošanas darbi Ogres novadā

Ogres pilsētā un novadā turpinās nozīmīgi saimnieciskie darbi satiksmes infrastruktūras sakārtošanas jomā, tai skaitā gājēju un veloceliņu izbūve.

Vienā no nozīmīgākajiem šī gada infrastruktūras pārbūves objektiem - Skolas ielā, turpinās apgaismojuma, lietus ūdens un komunikāciju izbūve. Būvdarbu veikšanas apstākļi ir sarežģīti, tomēr pašvaldība kopā ar būvdarbu veicēju meklē risinājumus, lai darbi noritētu pēc iespējas efektīvāk.

Atbilstoši laika grafikam līdz šī gada beigām paredzēts uzklāt asfalta pirmo kārtu. Būvdarbus veic SIA "Igate", darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas (29.05.2020.), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Atbilstoši laika grafikam būvdarbi turpinās arī Birzgales ielā - pabeigta apgaismojuma, lietus un kanalizācijas izbūve, uzsākti ceļa izbūves darbi posmā no Amatnieku līdz Rūpnieku ielai. Atbilstoši šī gada maijā noslēgtajam līgumam darbus veic SIA "Asfaltbūve". Pārbūves darbu izpildes termiņš ir 11 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.



18.augustā noslēgts līgums ar SIA "Asfaltbūve" par Kadiķu ielas pārbūvi no Egļu ielas līdz Birzgales ielai, kura ietvaros tiks veikta ielas braucamās daļas pārbūve 160 metru garumā, lietus ūdens, elektronisko sakaru un apgaismojuma izbūve, nobrauktuvju izbūve uz pieguļošajiem īpašumiem, kā arī ielas bruģēšana. Darbus paredzēts veikt līdz šī gada beigām.



Tuvākajā laikā tiks uzsākti lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūves darbi Lēdmanes ielā atbilstoši ar SIA "Sanart" noslēgtajam līgumam. Darbi jāpabeidz līdz šī gada 15.decembrim.



Noslēgušies iepirkumi par Egļu ielas, Rožu ielas, Blaumaņa ielas pārbūvi, Steigu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Ogresgalā, gājēju ietves un veloceliņa izbūvi posmā no Ogres līdz Ogresgalam, kā arī luksoforu izbūve Vidus prospekta un Zilokalnu prospekta krustojumā, Ogrē, šobrīd tiek veikta piedāvājumu izvērtēšana.



Ogres pilsētas vairākās vietās turpinās gājēju ietvju izbūve.



Uzsākta gājēju ietves izbūve no dzelzceļa stacijas "Pārogre" līdz Pārogres gatvei. Šobrīd veikta koku un krūmu apzāģēšana un uzsākta apgaismojuma izbūve. Līgums par darbu veikšanu ir noslēgts jau jūnijā, bet diemžēl darbi aizkavējušies, jo nepieciešami dažādi saskaņojumi ar VAS "Latvijas Dzelzceļš", kas ir šīs teritorijas īpašnieks.

Lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku un kvalitatīvāku darbu izpildi, šajā posmā būvdarbu laikā gājēju pārvietošanās būs ierobežota. Kā jau informēts, šo 263 m garo posmu paredzēts nobruģēt ar betona bruģakmens segumu, kā arī atjaunot apkārt esošo zaļo zonu. Darbus paredzēts veikt līdz šī gada beigām.



Gājēju ceļa izbūves darbi uzsākti Jaunogres prospektā, posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam - šobrīd tiek veikta koku zāģēšana. Gājēju ceļš 590 m garajā posmā tiks veidots analogi, kā tas izdarīts no Raiņa prospekta līdz Andreja Pumpura ielai. Līgums par darbu izpildi noslēgts ar SIA "MRG Būve", tos paredzēts veikt līdz šī gada beigām.



Turpinās arī gājēju ietves izbūve Strēlnieku prospektā no Dārza ielas līdz Puķu ielai. Izbūvēta lielākā daļa ietves pamatnes un nākamnedēļ paredzēts uzsākt tās asfaltēšanu.



Šī gada pašvaldības budžetā ir ieplānota vairāku gājēju ietvju posmu seguma maiņa dzīvojamo masīvu iekškvartālos. Šobrīd pabeigti darbi Mālkalnes prospekta 29/35 iekškvartālā. Nākošnedēļ paredzēts uzsākt darbus arī citviet pilsētā - no veikala "Latvijas Balzāms" (Meža pr. 5) līdz Mālkalnes prospektam 24, Grīvas prospekta 27 apkārtnē, no Mālkalnes prospekta centrālās ielas līdz Mālkalnes prospektam 6.



Jāatzīmē, ka turpinās jauna gājēju tilta būvniecība pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu. Upes krastos veikta 12 urbpāļu izbūve, tuvākajā laikā sāksies betonēšanas darbi, lai veidotu krasta balstus. Darbus veic SIA "Būvinženieris", ar kuru pašvaldība šī gada maijā noslēgusi līgumu. Darbu izpildes termiņš ir 2021. gada maijs.



Atbilstoši laika grafikam norit gājēju tuneļa zem dzelzceļa, kas savienos Skolas ielu un Mālkalnes prospektu, būvniecība. Turpinās tuneļa iekšdarbu izbūve, virs tuneļa šahtām abās tuneļa pusēs paredzētā gaismas logo izstrāde, elektroapgādes projektēšanas darbi. Būvdarbu pasūtītājs ir VAS "Latvijas dzelzceļš". Būvniecības darbus veic pilnsabiedrība "BMGS-Viadukts", gājēju tuneli paredzēts nodot ekspluatācijā līdz šī gada 20.novembrim.



Pilsētā tiek veikta gaismekļu maiņa projekta "Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā" ietvaros. No 920 ielu gaismekļiem ir uzstādīti 726 gaismekļi, kā arī ievietotas 2 vadības sistēmas iekārtas. Darbus veic piegādātāju apvienību "LR light", pilnībā projekts tiks pabeigts līdz 2021. gada janvārim.



Infrastruktūras sakārtošanas darbi tiek veikti arī novada pagastos - pabeigta trošu tilta pār Ogres upi starp Mazozoliem un Meņģeli un skatu platformas Meņģeles pagastā būvniecība, Melderu un Pils ielas asfaltēšanas darbi Ķeipenes pagastā, Suntažu pagasta autoceļa A1 pārbūve. Noslēdzies iepirkums par autoceļa A1 posmā no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu pārbūvi.

