Ogrē turpinās aizsargmola (straumvirzes) izbūves darbi

Intensīvi turpinās aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūves darbi. Sarežģītākie darbi ir veikti - pabeigta Ogres upes ietekas gultnē esošās grunts sūknēšana un iestrāde, izmantojot peldošo zemessūcēju.

Šobrīd tiek veikta nepieciešamās grants piebēršana un uzsākti mola seguma līdzināšanas darbi (planēšana). Pēc šo darbu pabeigšanas tiks uzsākta teritorijas labiekārtošana.

Jau tika vēstīts, ka 2017. gada 31. jūlijā tika noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Ogres novada pašvaldību par projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/001 "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā" īstenošanu.

Projekts paredz ne tikai Ogres upes vecā aizsargdambja pārbūvi posmā no Brīvības iela 60 līdz Brīvības ielai 80, bet arī jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā.



Jauna aizsargmola būvniecība mazinās hidraulisko pretestību Ogres upes lejastecē, gultnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Šī būve aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci.



Projekta mērķis ir Ogres pilsētas pielāgošana klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāko pastāvēšanu, veicot pretplūdu pasākumus.



Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir paredzētas 4 200 000 EUR apmērā, no kuriem 85% ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, 3,75% valsts budžeta dotācija un 11,25% pašvaldības līdzfinansējums.



Būvdarbus veic SIA "Valkas meliorācija", būvuzraudzību – SIA "Firma L4", autoruzraudzību Valsts SIA "Meliorprojekts". Saskaņā ar noslēgto līgumu darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47892