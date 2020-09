Notiek Gaisa spēku militārās mācības "Gaisa dūre 2020"

No 14. līdz 27.septembrim Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla "Namejs 2020" ietvaros notiks Gaisa spēku militārās mācības "Gaisa dūre 2020".

Militārās mācības norisināsies Ogres un Lielvārdes novados, Ķeguma novada Rembates pagastā un Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē.



Militāro mācību "Gaisa dūre 2020" mērķis ir pilnveidot komandvadības spējas, stiprināt sadarbību starp vienībām, kā arī sekmēt gaisa un sauszemes operāciju savstarpēju integrāciju.



Militārajās mācībās piedalās Gaisa spēku štābs un vienības, Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde, Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa.



Mācībās, tai skaitā diennakts tumšajā laikā, Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku militārais autotransports, karavīri un zemessargi formastērpos, ar ieročiem un ekipējumu pārvietosies pa novadu teritorijām un koplietošanas ceļiem. Iespējama tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršana un pozīciju ieņemšana. Savukārt gaisa telpā lidos militārie gaisa kuģi – helikopteri "Mi-17", lidmašīnas "An-2" un sabiedroto spēku helikopteri "UH-60 Black Hawk".



Apmācība norisināsies iepriekš saskaņotajās teritorijās, pašvaldībai vai AS "Latvijas valsts meži" piederošā īpašumā.



Jau ziņots, ka no 15.augusta līdz 4. oktobrim visā Latvijā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikls "Namejs 2020", lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi, tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.



Militāro mācību ciklā "Namejs 2020" vienotā scenārijā apvienotas Nacionālo bruņoto spēku vienību rudens lauka taktiskās mācības, tostarp Gaisa spēku mācības "Gaisa dūre", Mācību vadības pavēlniecības mācības "Wise Adder", Nodrošinājuma pavēlniecības mācības "LOGEX/RSOMEX", Jūras spēku mācības 'Flotex", Zemessardzes brigāžu mācības "Zobens", Štāba bataljona mācības "Zibens", Militārās policijas mācības "Kodols" un Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes militārās mācības "Sudraba bulta".



Militāro mācību cikla "Namejs 2020" uzdevumi ir izvērtēt un pilnveidot Bruņoto spēku komandvadības sistēmu, stiprināt sadarbību starp vienībām, Iekšlietu ministrijas struktūrām un pašvaldībām, pārbaudīt un pilnveidot apgādes jautājumus, kā arī pārbaudīt un pilnveidot gaisa un sauszemes operāciju integrācijas procedūras.



Militāro mācību cikls "Namejs 2020" norisināsies divās fāzēs – augustā un septembra pirmajā pusē trenēs darbību hibrīdapdraudējuma apstākļos, savukārt septembra otrajā pusē un oktobra sākumā tiks izspēlēts konvencionālā apdraudējuma scenārijs.



Militāro mācību ciklā "Namejs 2020" piedalīsies Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku karavīri, zemessargi, rezerves karavīri, tostarp Latvijas pilsoņi, kas apgūst rezervistu militārās apmācības kursu, Aizsardzības ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls – Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki.



Kopā militāro mācību ciklā "Namejs 2020" piedalīsies aptuveni 7000 dalībnieku.



Iedzīvotāju ievērībai!



Nacionālajos bruņotajos spēkos septembrī un oktobrī intensīvi turpināsies militāro mācību cikls. Mācību un vingrinājumu laikā pa Latvijas autoceļiem pārvietosies gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, bet gaisa telpā lidos militārās lidmašīnas un helikopteri.



Bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem. Militārās tehnikas kolonnas pavada Militārā policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.



Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.



Mācību laikā ārpus poligoniem tiks izmantota tikai mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot mācību vietās nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot. Teritorijas pēc mācībām tiks sakoptas.



Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.



Iespēju robežās operatīvā informācija par Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto aktivitātēm ir pieejama bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija, Facebook lapā @Latvijasarmija, kā arī regulāro spēku un Zemessardzes vienību sociālo tīklu profilos.



Informatīvais tālrunis iedzīvotājiem: + 371 28637064.

