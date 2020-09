Zādzenē norisināsies militārās mācības

No 25. līdz 27.septembrim Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla "Namejs 2020" ietvaros Vidzemē notiks Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes lauka taktiskais vingrinājums "Zobens 2020".

To laikā tiks pārbaudīta brigādes bataljonu, tostarp Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona, spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma scenārija ietvaros.

Mācību ietvaros 18. un 19. septembrī, kā arī no 25. līdz 27. septembrim Zādzenes karjerā notiks kaujas šaušanas vingrinājums, kuru organizē 54. inženiertehniskais bataljons.



Mācības notiks ar īpašnieku iepriekš saskaņotā vietā, un to laikā tiks lietota munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, tomēr lūdzam nesatraukties, jo kaujas šaušana notiks kontrolētā vidē ar apsardzi. Tomēr, ja tiek atrasta munīcija, to nedrīkst aiztikt.



Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos pa ceļiem un mežiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu. Lūdzam ar sapratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem vai īslaicīgu kontrolpunktu un pārvietojamo šķēršļu izvietošanu. Šie šķēršļi nepiesārņo vidi un nebojā infrastruktūru. Teritorija pēc mācībām tiks sakopta.



Mācības "Zobens 2020" ir šī gada lielākās Zemessardzes mācības, kuru laikā ap 1000 Vidzemes brigādes zemessargu un karavīru Vidzemē veiks patrulēšanu un reidus, ierīkos slēpņus, patruļbāzes un novērošanas posteņus, izveidos inženieršķēršļus, kā arī veiks citus mācību scenārijā noteiktos uzdevumus.



Jautājumu gadījumā zvanīt Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona Drošības daļas speciālists tālr. 25440192.

Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.Inženiertehniskais bataljons

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47964