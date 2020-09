1414 skolēni Ogres novadā saņēmuši sveicienu jaunajā mācību gadā no "Fazer Latvija"

Lai jaunais mācību gads iesāktos īpaši priecīgi, šajā nedēļā uzņēmums “Fazer Latvija” sarūpēja īpašu sveicienu 18 Ogres novadā un tā apkaimē esošo skolu pašiem mazākajiem skolēniem.

Kopumā sveicienu jaunajā mācību gadā saņēma 1414 skolēni, kas šogad uzsākuši mācības pirmajā, vai turpina skolas gaitas jau otrajā klasē.

"Viena no "Fazer" uzņēmuma vērtībām vienmēr ir bijusi ģimene un tās labklājība. Tādēļ ar šo sveicienu vēlamies nodot mūsu rūpes par skolēniem! Nelielajā sūtījumā bērniem esam parūpējušies par to, lai mazajiem skolēniem būtu iespēja nobaudīt vērtīgo un garšīgo maizi, kas cepta tepat "Fazer" ceptuvē Ogrē. Saldākam brīdim dāvanā esam parūpējušies par to, lai bērniem ir kāds gardums, ar ko pamieloties pēc iespaidiem pilnās dienas skolā," stāsta "Fazer Latvija" mārketinga vadītāja Zane Bērziņa."

"Vēlamies teikt lielu paldies uzņēmumam "Fazer Latvija" par sarūpētajām dāvanām Ogres sākumskolas pirmklasniekiem un otrklasniekiem. Dāvanu piegādes brīdis bērniem bija gluži kā svētku diena! Jāatzīst, ka bērniem vislielākais prieks bija par katram sarūpēto dāvaniņu un sveicienu, ko var arī aiznest mājās un dalīties ar ģimeni," atklāj Ogres Sākumskolas direktores vietniece Aija Sirsniņa.

Sveicienu jaunajā mācību gadā no "Fazer Latvija" saņēma 1. un 2. klašu skolēni no 18 Ogres novada un tā apkaimes skolām – Jaunogres vidusskolas, Ogres sākumskolas, Ogres 1. vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Suntažu vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Taurupes pamatskolas, Ķeipenes pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Birzgales pamatskolas, “Universum” mūzikas un mākslas pamatskolas, Tīnūžu pamatskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Jumpravas pamatskolas, Lēdmanes pamatskolas, Valdemāra pamatskolas, Ikšķiles vidusskolas un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas.

