Uzsākta bijušās sanatorijas "Ogre" ieejas vestibila pārbūve

Bijušās sanatorijas "Ogre" vestibils ir avārijas stāvoklī, tāpēc Ogres novada pašvaldība šī gada budžetā paredzēja finanšu līdzekļus tā atjaunošanai. Šī gada aprīlī ar SIA "Orions CK Projekts" tika noslēgts līgums par vestibila būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, pārbūvi un labiekārtošanas darbu veikšanu.

Uzņēmējs ir veicis vestibila pārbūves ieceres dokumentācijas izstrādi, kas ir saskaņota ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi. Pašlaik ir uzsākti ēkas Gaismas prospektā 2/6 ieejas vestibila pārbūves darbi. Vestibila logi ir nodoti restaurācijai, bet pats vestibils tiek demontēts. Tuvākajā laikā sāksies tā atjaunošana.



Bijušās sanatorijas "Ogre" ieejas vestibilu paredzēts atjaunot atbilstoši kultūrvēsturiskās ēkas mantojumam, ievērojot arhitektoniski vienotu risinājumu. Tiks veikta fasādes, logu un ārdurvju restaurācija, jumta seguma nomaiņa, aprīkojot ar sniega aizturbarjerām un nomainot visas esošās jumta teknes un notekcaurules. Līguma ietvaros paredzēts izbūvēt lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu, lai netiktu skarti ēkas pamati. Apkārt vestibilam tiks labiekārtota teritorija, izveidojot atbilstošu gājēju celiņu uz ēkas galveno ieeju un nodrošinot ēkas priekšējās daļas apgaismojumu, tas ir, uzstādot ielu apgaismojumu teritorijā. Projektējot un būvējot ieeju vestibilā, tiks nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.



Līguma "Par bijušās sanatorijas "Ogre" ieejas vestibila būvniecību Gaismas prospektā 2/6, Ogrē ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību" summa ir 119 019 EUR (bez PVN). Darbus izpildes termiņš ir šī gada novembris.



Jau tika informēts, ka ēka Gaismas prospektā 2/6 ir vietējās arhitektūras piemineklis, viens no pēdējiem izcilā arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektiem, ko viņš sāka projektēt 1926. gadā kā atpūtas namu slimiem trūcīgo ģimeņu bērniem. Grafiķis un gleznotājs Ansis Cīrulis apgleznoja Ogres sanatorijas ēdamzāles sienas un griestus. Līdz 2014. gadam tajā atradās Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas Rehabilitācijas nodaļa. 2015. gada decembrī pašvaldība ēku pārņēma no Veselības ministrijas.



Sargājot un saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, 2018. gadā ēkā tika uzsākti atjaunošanas darbi. Projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros atjaunotas jumta konstrukcijas un pamatu hidroizolācija, veikta iekštelpu - grīdu, sienu un griestu – apdare, tāpat atjaunotas lielās zāles krāsnis. Vides pieejamības nodrošināšanai uzstādīti pacēlāji. Atjaunoti A. Cīruļa sienu gleznojumi. Par pašvaldības līdzekļiem veikta ēkas lielajā zālē esošo A.Cīruļa griestu gleznojumu atjaunošana.



Lai "iedzīvinātu' lielo zāli, nepieciešams atbilstošs apgaismojums, taču vēsturiskā informācija par to, kādi gaismekļi izmantoti, ir skopa. Pašvaldība vērsās Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), lai ar mākslas profesoru palīdzību atrastu atbilstošus gaismas ķermeņu risinājumus. LMA studenti un mācībspēki martā apmeklēja bijušās sanatorijas "Ogre" ēku, lai iepazītos ar telpām un, ņemot vērā ēkas vēsturisko nozīmi un mākslinieka A. Cīruļa daiļradi, sniegtu priekšlikumus lielās zāles apgaismes ķermeņu atjaunošanai. Jūnijā Ogres novada pašvaldības pārstāvji viesojās LMA, kur tās mācībspēki prezentēja īpaši izstrādātas apgaismes ķermeņu skices bijušās sanatorijas "Ogre" lielajai zālei un vestibilam. Atbilstoši izstrādātajām skicēm ir noslēgts līgums par apgaismes ķermeņu izveidi, ko paredzēts veikt līdz šī gada novembrim.



Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis jau vairākkārt ir uzsvēris, ka būtiski ir novērtēt Ogres pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu un saglabāt to nākamajām paaudzēm: "Jebkurai tautai, tāpat arī pilsētai bez vēstures, nav arī nākotnes. Ogres pilsētai ir bagāta vēsture. Mēs vēlamies, lai vēsturiskās ēkas atdzimst."

