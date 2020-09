Ogrē mainīta lielgabarīta atkritumu izvešanas kārtība

Jau ziņots, ka no šī gada 1.septembra Ogrē stājusies spēkā jauna lielgabarīta atkritumu izvešanas kārtība no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem.

Līdzšinējā kārtība, kad SIA "Ogres Namsaimnieks" centralizēti nodrošināja lielgabarīta atkritumu savākšanu un izmaksas dalīja uz visiem savā pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, ir pārtraukta.

Sākot ar rēķinu par šī gada septembri, SIA "Ogres Namsaimnieks" komunālo pakalpojumu rēķinos vairs netiks iekļauti izdevumi par lielgabarīta atkritumu izvešanu un utilizēšanu.

"Tagad katram iedzīvotājam pašam jānodrošina lielgabarīta atkritumu izvešana," norāda SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis Kaspars Grīnbergs. "Izņemot būvgružus, lielgabarīta atkritumus sašķirotā veidā bez maksas var nodot SIA "Ķilupe" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Ja iedzīvotājs veic dzīvoklī remontu un tā rezultātā rodas būvgruži, SIA "Ķilupe' jāpasūta atsevišķs konteiners vai pašam atkritumi jānogādā un par maksu jānodod SIA 'Getliņi EKO" atkritumu poligonā "Getliņi" Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā."

Nolietoto elektrotehniku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji bez maksas var nodot pārstrādei SIA "Ķilupe".

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir visa veida nolietotas elektropreces, iekārtas, ko darbina baterijas vai jāpieslēdz strāvai, piemēram, ledusskapji, radiatori, ventilatori, gludekļi, datori, televizori, urbji, šujmašīnas, veļasmašīnas, trauku mašīnas, telefoni utt. Jāņem vērā, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst būt izjauktas.

SIA "Ogres Namsaimnieks" jau vairākkārt mainījusi lielgabarīta atkritumu izvešanas kārtību, mēģinot panākt, lai dzīvojamo māju iekšpagalmos neuzkrātos lielgabarīta atkritumu kaudzes. Tika izstrādāts lielgabarīta atkritumu iznešanas grafiks, saskaņā ar kuru iedzīvotāji drīkstēja iznest lielgabarīta atkritumus noteiktos datumos.

"Lūdzām iedzīvotājus lielgabarīta atkritumus novietot pie atkritumu konteineriem tikai norādītajos datumos, taču jāatzīst, ka šī kārtība sevi neattaisnoja," saka K.Grīnbergs. "Ieradumam ir liels spēks, un lielgabarīta atkritumu kļuva arvien vairāk. Arī privātmāju īpašnieki savus atkritumus sāka novietot pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Pilsēta pamazām ieauga atkritumos. Šādiem skatiem pilsētas centrā noteikti nav jābūt."

Atsevišķās dzīvojamās mājās lielgabarīta atkritumi tika sakrauti pie ieejas durvīm. Ietekmējoties no kaimiņiem, arī pārējie iedzīvotāji pārstāja uzskatīt par vajadzīgu ikdienas sadzīves atkritumus aiznest uz konteineru, bet sameta turpat lielgabarīta atkritumu kaudzē.

Ņemot vērā, ka ne visiem iedzīvotājiem ir iespēja patstāvīgi nogādāt atkritumus utilizēšanai, lielgabarīta atkritumus nelielos apjomos (līdz sešiem kubikmetriem) par maksu piedāvā izvest arī SIA "Ogres Namsaimnieks". Pakalpojumā ietilpst lielgabarīta atkritumu iznešana no dzīvokļa, transportēšana, izkraušana lielgabarīta atkritumu konteinerā Zilokalnu prospektā 12, Ogrē, utilizācija un darbaspēka izmaksas. Pakalpojuma cena – sākot no 39,44 eiro (ieskaitot PVN) par kubikmetru (cena var mainīties atkarībā no izvesto atkritumu daudzuma un patērētā darba resursa). Pasūtīt lielgabarīta atkritumu izvešanu un precizēt izmaksas katrā konkrētā gadījumā var, darba laikā zvanot SIA "Ogres Namsaimnieks" Teritorijas uzkopšanas nodaļai uz tālr. 27027724 vai 65055404.

SIA "Ogres Namsaimnieks" aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību jaunajai kārtībai un nenovietot lielgabarīta atkritumus ierastajā vietā. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otro daļu fiziskai personai var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no 70 līdz 1000 EUR.

K.Grīnbergs norāda, ka visi lielgabarīta atkritumi, kas līdz 1.septembrim bija novietoti pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ir aizvesti projām septembra pirmajās dienās.

Ja kāds negodprātīgi novietos savus lielgabarīta atkritumus dzīvojamās mājas iekšpagalmā, izmaksas tiks attiecinātas uz visu dzīvojamo māju, kuras piesaistītajā teritorijā tie atrodas, vai uz vairākām dzīvojamām mājām ar kopēju atkritumu novietošanas laukumu, ja lielgabarīta atkritumi tiks atstāti tajā.

K. Grīnbergs atgādina arī, ka uz katra sadzīves atkritumu konteinera ir norādīta tās dzīvojamās mājas adrese, kuras iedzīvotājiem ir tiesības tajā izmest savus sadzīves atkritumus. Citu dzīvojamo māju iedzīvotāji svešu konteineru izmantot nedrīkst.

