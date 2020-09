ATD informē: no 1. oktobra izmaiņas autobusu maršrutos

Lai skolēni pēc mācību stundām uzreiz varētu nokļūt mājās, no 2020. gada 1. oktobra gaidāmas izmaiņas maršrutā:

Nr.5216 Madliena–Rudiņi–Zādzene–Madliena,

Nr.5217 Madliena–Vērene–Madliena,

Nr.5226 Madliena–Suces–Madliena,

Nr.6139 Ogre–Suntaži–Laubere–Madliena–Meņģele.

Savukārt, ņemot vērā uzņēmuma SIA Ogres Būvplastmasa likvidāciju, blakus esošajā pieturā pasažieru apmaiņa netiek veikta gandrīz nemaz. Tādējādi izmaiņas gaidāmas arī maršrutā Nr.3002 AS Ogre–Ogres stacija–SIA Ogres autobuss–AS Ogre.

Skolēnu ērtībām maršruta Nr.5216 Madliena–Rudiņi–Zādzene–Madliena autobuss no pieturas Madliena darbadienās izbrauks plkst.15.37 (līdz šim izbrauca plkst.17.15). Maršruta Nr.5217 Madliena–Vērene–Madliena reiss pieturā Madliena darbadienās tiks uzsākts plkst.15.00 (līdz šim tika uzsākts plkst.16.10). Tāpat maršruta Nr.5226 Madliena–Suces–Madliena autobuss no pieturas Madliena darbadienās izbrauks plkst.16.15 (līdz šim izbrauca plkst.16.47). Savukārt maršruta Nr.6137 Ogre–Suntaži–Laubere–Madliena–Meņģele autobuss no Ogres autoostas vairs neizbrauks plkst.12.45, bet gan plkst.13.10. Reiss tiks izpildīts no pirmdienas līdz sestdienai.

Sakarā ar mazo pasažieru skaitu maršruta Nr.3002 AS Ogre–Ogres stacija–SIA Ogres autobuss–AS Ogre autobuss, kas no Ogres autoostas darbadienās izbrauc plkst.7.05 un no pieturas Stadions – plkst.16.20, vairs neapstāsies pieturā Ogres Būvplastmasa.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Informāciju sagatavoja:Lilita Pelčere,Sabiedrisko attiecību speciāliste, Valsts SIA Autotransporta direkcija

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/48005