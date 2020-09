Lai atgādinātu par elektrodrošību, "Sadales tīkls" uzņem mācību īsfilmu

Latvijas sabiedrību raksturo pārgalvīga un neapdomīga rīcība ar elektroiekārtām, kas dažkārt diemžēl noved pie traģiskām sekām.

Kā liecina AS "Sadales tīkls"(ST) sadarbībā ar pētījumu centru SKDS īstenotā pētījuma “Latvijas iedzīvotāju izpratne par elektrodrošību” rezultāti,puse (49 %) Latvijas iedzīvotāju sava mūža laikā – bērnībā vai vēlāk – ir veikuši bīstamas darbības ar elektroiekārtām vai elektrības infrastruktūru, to vidū 42 % atzina, ka tā rīkojās cerībā, ka nekas nenotiks.Diemžēl šogad lietotāju elektroietaisēs ir reģistrētas 58 elektrotraumas, tostarp 17 gadījumos cietuši bērni. Lai bērniem un jauniešiem, kā arī viņu vecākiem atgādinātu par elektrodrošību, "Sadales tīkls" šovasar uzņēmis pamācošu īsfilmu. Filmiņa nodota izglītības iestādēm visā Latvijā ar aicinājumu to demonstrēt audzēkņiem.

"Sadales tīkla" speciālisti skaidro, ka pārgalvīgas vai neapdomīgas darbības ar elektrības kontaktiem un ierīcēm ir biežākais iemesls elektrotraumām, ko ik gadu gūst kā pieaugušie, tā bērni. Pieaugušo vidū no elektrotraumām visbiežāk cieš vīrieši, un nereti cēlonis ir lēmums pašiem veikt elektroiekārtu remontu, tās neatvienojot no sprieguma vai neatslēdzot īpašumam elektrības padevi. Savukārt mazi bērni elektrotraumas visbiežāk gūst, tiekot klāt neizolētiem elektrības vadiem vai piekļūstot rozetēm, kurās mēģina iebāzt pirkstus vai priekšmetus.

Šovasar uzņemtajā mācību īsfilmā apskatītas dažas no bīstamajām situācijām, sniedzot padomus, kā rīkoties un ko noteikti nedarīt elektroinstalācijas tuvumā, lai neapdraudētu dzīvību. Īsfilmā ar diviem pamācošiem pieredzes stāstiem dalās Gundars Putniņš – jaunietis, kurš strāvas triecienu saņēma negaisa laikā, sēžot pie datora, un Gatis Caunītis, kurš nopietnu elektrotraumu guva sešu gadu vecumā, tās rezultātā zaudējot abas rokas.

"Diemžēl arī šogad elektrotraumu statistika ir satraucoša – aicinām iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un nerīkoties pārgalvīgi elektroietaišu tuvumā. Zināšanas par elektrodrošību ir svarīgi apgūt jau agrā vecumā,tāpēc aicinām skolotājus visā Latvijā demonstrēt audzēkņiem izglītojošo īsfilmu. To noskatīties kopā ar atvasēm aicinām arī vecākus,"pauž "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Sagatavotā īsfilma ir daļa no plašākas elektrodrošības kampaņas, ko šogad īsteno "Sadales tīkls". Kā ikgadēji, arī šogad ap 70 "Sadales tīkla" darbinieki – elektrodrošības vēstneši – visa jaunā mācību gada garumā gan ar klātienes, gan attālinātām lekcijām viesosies skolās un bērnudārzos, kā arī iesaistīsies skolu programmā Dzīvei gatavs, lai jauniešiem stāstītu un atgādinātu par svarīgākajiem drošības noteikumiem.

Lai par elektrodrošību atgādinātu arī pilsētvidē, "Sadales tīkls", sadarbojoties ar Latvijas Kultūras izaugsmes fondu, šogad īsteno arī unikālu projektu "Uzlādē krāsas". Tā ietvaros jaunie mākslinieki ar grafiskiem zīmējumiem par tēmu Elektrība – jaudīga, bet draudīga! apglezno izglītības iestāžu tuvumā esošos transformatoru namiņus. Apgleznotās apakšstacijas redzamas Rīgā – Purvciemā, Mežciemā un Pļavniekos.

Par pētījumu: AS "Sadales tīkls" pētījums "Latvijas iedzīvotāju izpratne par elektrodrošību" veikts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, šī gada vasarā aptaujājot 1005 dažāda vecuma un dzimuma iedzīvotājus visā Latvijā.

Elektrodrošības mācību īsfilma pieejama šeit:

