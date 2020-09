Aktuālie infrastruktūras sakārtošanas darbi novadā

Ogres pilsētā un novadā turpinās satiksmes infrastruktūras sakārtošanas darbi, tai skaitā gājēju un veloceliņu izbūve, kā arī gājēju tilta un tuneļa būvniecība.

Vienā no nozīmīgākajiem šī gada infrastruktūras pārbūves objektiem - Skolas ielā, pabeigta bortakmeņu demontāža, turpinās gultnes izstrāde, apgaismojuma, lietus ūdens un komunikāciju izbūve, kā arī tiek veikta salizturīgā slāņa izbūve. Atbilstoši laika grafikam līdz šī gada beigām paredzēts uzklāt asfalta pirmo kārtu. Būvdarbus veic SIA "Igate", darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas (29.05.2020.), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Atbilstoši laika grafikam būvdarbi turpinās arī Birzgales ielā - pabeigta apgaismojuma, lietus un kanalizācijas izbūve, uzsākti ceļa izbūves darbi posmā no Loka ielas līdz Rūpnieku ielai. Darbus veic SIA "Asfaltbūve", to izpildes termiņš ir 11 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (21.05.2020.), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Uzsākti Egļu ielas pārbūves darbi, kuru ietvaros tiks veikta ielas braucamās daļas pārbūve, lietus ūdens, elektronisko sakaru un apgaismojuma izbūve, nobrauktuvju izbūve uz pieguļošajiem īpašumiem, kā arī ielas bruģēšana. Darbus veic SIA "MT sēta", tos plānots pabeigt līdz nākamā gada maijam.

Noslēgts līgums ar SIA "Asfaltbūve" par pārbūves darbu veikšanu Kadiķu ielā (no Egļu ielas līdz Birzgales ielai). Līdzīgi kā citās šī mikrorajona ielās tiks veikta ielas braucamās daļas pārbūve, lietus ūdens, elektronisko sakaru un apgaismojuma izbūve, nobrauktuvju izbūve uz pieguļošajiem īpašumiem, ielas bruģēšana. Darbus paredzēts veikt līdz šī gada beigām.

Tuvākajā laikā tiks uzsākti lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūves darbi Lēdmanes ielā atbilstoši ar SIA "Sanart" noslēgtajam līgumam. Darbi jāpabeidz līdz šī gada 15. decembrim.

Noslēgušies iepirkumi par Rožu ielas un Blaumaņa ielas pārbūvi, kā arī Parka ielas pārbūvi posmā no Ceriņu ielas līdz Tīnūžu ielai. Šobrīd tiek veikta piedāvājumu izvērtēšana.

Luksoforu izbūve Vidus un Zilokalnu prospekta krustojumā

Iepirkuma rezultātā ar SIA "MT Sēta" ir noslēgts līgums par luksoforu izbūvi Vidus prospekta un Zilokalnu prospekta krustojumā Ogrē. Darbus plānots uzsākt jau nākošnedēļ, tie jāpabeidz līdz šī gada novembrim.

Jau informējām, ka Vidus un Zilokalnu prospekta krustojums ir ar paaugstinātu autotransporta intensitāti, nav aprīkots ar gājēju pārejām un ir bīstams iedzīvotājiem. Kopš izveidots aktīvās atpūtas un rotaļu laukums Vidus prospektā 25, šī situācija ir saasinājusies, jo uz šo laukumiņu regulāri dodas ģimenes ar bērniem, kā arī bērni vieni paši.

Lai varētu īstenot labāko šī krustojuma pārbūves risinājumu, Ogres novada pašvaldība vērsās pie Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) ar lūgumu izvērtēt esošo situāciju. Pēc šīs vietas audita veikšanas CSDD norādīja, ka atbilstoši satiksmes intensitāšu vērtībām, sabiedriskā transporta vajadzībām un ceļu satiksmes negadījumu dinamikai, krustojums pārbūvējams par ar luksoforiem regulējamu krustojumu.

Gājēju ietvju izbūve

Notiek gājēju ietves izbūves darbi no dzelzceļa stacijas "Pārogre" līdz Pārogres gatvei. Veikta koku un krūmu apzāģēšana, apgaismojuma izbūve, uzsākti ietves pamatnes sagatavošanas darbi. Līgums par darbu veikšanu tika noslēgts jau jūnijā, taču darbi aizkavējušies, jo nepieciešami dažādi saskaņojumi ar VAS “Latvijas Dzelzceļš”, kas ir šīs teritorijas īpašnieks. Lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku un kvalitatīvāku darbu izpildi, šajā posmā būvdarbu laikā gājēju pārvietošanās būs ierobežota. Šīs ietves 263 m garo posmu paredzēts noklāt ar betona bruģakmens segumu, kā arī atjaunot apkārt esošo zaļo zonu. Darbu veicējs ir SIA "MRG Būve", tos paredzēts veikt līdz šī gada beigām.

Gājēju ceļa izbūves darbi tiek veikti arī Jaunogres prospektā (posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam) - uzstādīti bortakmeņi un tiek gatavota pamatne bruģēšanas darbu veikšanai. Šī ietve 590 m garumā tiks veidota analogi no Raiņa prospekta līdz Andreja Pumpura ielai izveidotajam gājēju ceļam. Darbu veic SIA "MRG Būve", tos paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.

Pabeigta gājēju ietves izbūve Strēlnieku prospektā no Dārza ielas līdz Puķu ielai. Pagājušonedēļ uzsākta seguma maiņa gājēju ietvei no veikala “Latvijas Balzāms” (Meža pr. 5) līdz Mālkalnes prospektam 24.

Labiekārtošanas darbi uzsākti arī Grīvas prospektā 27. Atbilstoši šī gada augustā noslēgtajam līgumam ar SIA "Perfekt Būve" tiks veikta dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 27 piesaistītās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi – bruģakmens ieklāšana un labiekārtošanas elementu uzstādīšana. Darbi jāveic līdz šī gada novembrim.

Gājēju tilta un tuneļa izbūve

Atbilstoši laika grafikam norit gājēju tuneļa zem dzelzceļa, kas savienos Skolas ielu un Mālkalnes prospektu, būvniecība. Turpinās tuneļa iekšdarbi, virs tuneļa šahtām abās tuneļa pusēs paredzētā gaismas logo izstrāde, elektroapgādes projektēšanas darbi. Pie tuneļa uzsākti labiekārtošanas darbi, tai skaitā bruģēšana. Būvdarbu pasūtītājs ir VAS "Latvijas dzelzceļš". Būvniecības darbus veic pilnsabiedrība "BMGS-Viadukts", gājēju tuneli paredzēts nodot ekspluatācijā līdz šī gada 20. novembrim.

Turpinās jaunā gājēju tilta būvniecība pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu. Upes krastos veikta 12 urbpāļu izbūve, uzsākta krasta balstu izbūve. Darbus veic SIA “Būvinženieris”, ar kuru pašvaldība šī gada maijā noslēgusi līgumu. Darbu izpildes termiņš ir 2021. gada maijs.

Jāatzīmē, ka nākamnedēļ tiks uzsākta rotācijas apļa Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojumā izbūve, ko veiks SIA "Lidl Latvija" saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tas tiks pieņemts Ogres novada pašvaldības īpašumā.

Infrastruktūras sakārtošanas darbi novadā

Infrastruktūras sakārtošanas darbi tiek veikti arī novada pagastos – pabeigta trošu tilta pār Ogres upi starp Mazozoliem un Meņģeli un skatu platformas Meņģeles pagastā būvniecība, Melderu un Pils ielas asfaltēšanas darbi Ķeipenes pagastā, Suntažu pagasta autoceļa A1 pārbūve.

Noslēdzies iepirkums par Steigu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanu Ogresgalā, ko paredzēts veikt nākamās nedēļas laikā. Tiek gatavota dokumentācija līgumam par gājēju ietves un veloceliņa izbūvi posmā no Ogres līdz Ogresgalam.

