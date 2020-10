No 5.oktobra tiks slēgta satiksme Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojumā

Nākamnedēļ tiks uzsākta rotācijas apļa Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojumā izbūve, līdz ar to no pirmdienas, 5. oktobra, satiksme Kalna prospektā posmā no Skolas ielas līdz šosejai A6 Rīga-Daugavpils būs slēgta.

AS "A.C.B.", kas veiks rotācijas apļa izbūvi, pārstāvis informē, ka šobrīd tiek veikti nepieciešamie priekšdarbi būvdarbu uzsākšanai, transporta kustība pašlaik ir atļauta. Līdz nedēļas beigām sagatavošanas darbi tiks pabeigti, un nākamnedēļ tiks uzsākta asfalta demontāža, tāpēc no 5. oktobra transporta kustība Kalna prospektā posmā no Skolas ielas līdz šosejai A6 Rīga-Daugavpils tiks pilnībā slēgta. Autovadītāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus saskaņā ar satiksmes organizācijas shēmu un ievērot ceļa zīmes.

Gājēju satiksme visā būvdarbu periodā tiks nodrošināta pa ceļa malām, ierobežojot to pārvietošanos pa būvdarbu zonu.

Maršrutu autobusi rotācijas apļa izbūves laikā kursēs pa apbraucamo ceļu.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AS "A.C.B." atbildīgo būvdarbu vadītāju pa tālruni 26750403.

Informācija par rotācijas apļa izbūvi

2019. gada 28. maijā Ogres novada būvvalde izsniegusi SIA "Lidl Latvija" būvatļauju būvobjekta "Tirdzniecības ēka" būvniecībai nekustamajā īpašumā Kalna prospektā 2A, Ogre, un uzņēmējs tajā ir uzsācis būvdarbus. Šī gada maijā SIA “Lidl Latvija” vērsās pašvaldībā ar priekšlikumu par saviem finanšu līdzekļiem veikt Kalna prospekta un Rīgas ielas krustojuma projektēšanu un pārbūvi par rotācijas apli. Izvērtējot iesniegumā minēto ieceri, Ogres novada pašvaldība nolēma uzņēmējam piešķirt tiesības pārbūvēt šo infrastruktūras objektu - tas attīstīs gan pašvaldības infrastruktūru, nodrošinot sabiedrības intereses un atvieglojot satiksmes plūsmu, gan arī uzlabos SIA "Lidl Latvija" komercdarbību, atvieglojot piekļuvi plānotajai tirdzniecības ēkai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tas tiks pieņemts Ogres novada pašvaldības īpašumā, neatlīdzinot uzņēmējam radušos izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar objekta izbūvi.

