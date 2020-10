Izmaiņas vairākos autobusu maršrutos

Atsaucoties pārvadātāja ieteikumiem un nodrošinot ērtākus sabiedriskā transporta pakalpojumus, no 2020. gada 12. oktobra gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.6110 Ogre–Ogresgals, Nr.3016 Ogres autoosta–Smiltāju kapi, Nr.6126 Ogre–Ogresgals–Lēdmane–Madliena–Ķeipene un Nr.6067 Ogre–Madliena–Pāvulēni.

Lai pasažieri Ogres stacijā paspētu pārsēsties no vilciena autobusā, maršruta Nr.6110 Ogre–Ogresgals autobuss no Ogres autoostas katru dienu izbrauks plkst.14.20 (līdz šim izbrauca plkst.14.15). Tāpat reiss pieturā Ogresgals katru dienu tiks uzsākts plkst.14.45 (līdz šim tika uzsākts plkst.14.35).

Ņemot vērā pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem, maršruta Nr.3016 Ogres autoosta–Smiltāju kapi autobuss, kas no Ogres autoostas svētdienās izbrauc plkst.9.45 un no pieturas Smiltāju kapi – plkst.11.00, turpmāk kursēs līdz 31. oktobrim (līdz šim kursēšanas sezonalitāte tika noteikta līdz 30.septembrim).

Grūti izbraucama ceļa dēļ posmā no Lēdmanes līdz Madlienai maršruta Nr.6126 Ogre–Ogresgals–Lēdmane–Madliena–Ķeipene autobuss, kas no Ogres autoostas katru dienu izbrauc plkst.9.30, maina apstāšanās laiku pieturās posmā no Glāžšķūņa līdz Ķeipenei. Tādējādi tas galapunktā pienāks piecas minūtes vēlāk – plkst.10.45.

Papildus tam maršruta Nr.6067 Ogre–Madliena–Pāvulēni reiss Ogres autoostā katru dienu tiks uzsākts plkst.12.00 (līdz šim tika uzsākts plkst.12.35).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālr. 27776621.

