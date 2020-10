Aktuālie būvniecības darbi pilsētā

8. oktobra Ogres novada pašvaldības komiteju sēdes informatīvajā daļā Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis iepazīstināja ar aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres pilsētā.

Vienā no nozīmīgākajiem šī gada infrastruktūras pārbūves objektiem - Skolas ielā pabeigta apgaismojuma, ūdens kanalizācijas un lietus ūdens komunikāciju, elektrības kabeļu izbūve, pie Ogres dzelzceļa stacijas uzsākta grunts iestrāde un salizturīgā slāņa izbūve. Būvdarbus veic SIA "Igate", darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas (29.05.2020.), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Atbilstoši laika grafikam būvdarbi turpinās Birzgales ielā - pabeigta apgaismojuma, lietus un kanalizācijas izbūve, visā ielas garumā tiek veikti ceļa izbūves darbi. Darbus veic SIA "Asfaltbūve", to izpildes termiņš ir 11 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (21.05.2020.), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Turpinās Egļu ielas pārbūves darbi - visā ielas garuma notiek ceļa un apgaismojuma izbūve. Darbus veic SIA "MT sēta", tos plānots pabeigt līdz nākamā gada maijam. Uzsākti arī Kadiķu ielas (no Egļu ielas līdz Birzgales ielai) pārbūves darbi, ko veic SIA “Asfaltbūve”, tos paredzēts veikt līdz šī gada beigām. Tuvākajā laikā tiks uzsākti lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūves darbi Lēdmanes ielā atbilstoši ar SIA "Sanart" noslēgtajam līgumam. Darbi jāpabeidz līdz šī gada 15. decembrim.

Noslēgušies iepirkumi par Rožu ielas un Blaumaņa ielas pārbūvi, tiek veikta piedāvājumu izvērtēšana. Šonedēļ ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" noslēgts līgums par Parka ielas pārbūvi posmā no Ceriņu ielas līdz Tīnūžu ielai, kura ietvaros paredzēts šo Parka ielas posmu pārveidot par gājēju ielu.

Gājēju ietvju izbūve

Notiek gājēju ietves izbūves darbi no dzelzceļa stacijas "Pārogre" līdz Pārogres gatvei. Veikta koku un krūmu apzāģēšana, apgaismojuma izbūve, uzsākta bortakmeņu uzstādīšana un ietves pamatnes sagatavošanas darbi. Līgums par darbu veikšanu tika noslēgts jau jūnijā, taču darbi aizkavējušies, jo nepieciešami dažādi saskaņojumi ar VAS "Latvijas Dzelzceļš", kas ir šīs teritorijas īpašnieks. Darbu veicējs ir SIA "MRG Būve", tos paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.

Gājēju ceļa izbūves darbi notiek arī Jaunogres prospektā (posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam) - uzstādīti bortakmeņi un tiek gatavota pamatne bruģēšanas darbu veikšanai. Šī ietve 590 m garumā tiks veidota analogi no Raiņa prospekta līdz Andreja Pumpura ielai izveidotajam gājēju ceļam. Darbu veic SIA "MRG Būve", tos paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.

Pabeigta gājēju ietves izbūve Strēlnieku prospektā no Dārza ielas līdz Puķu ielai, seguma maiņa gājēju ietvei no veikala “Latvijas Balzāms” (Meža pr. 5) līdz Mālkalnes prospektam 24. Šonedēļ ir uzsākta gājēju ietves seguma maiņa no Mālkalnes prospekta centrālās ielas līdz Mālkalnes prospektam 6.

Atbilstoši šī gada augustā noslēgtajam līgumam ar SIA "Perfekt Būve" uzsākti dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 27 piesaistītās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi – bruģakmens ieklāšana un labiekārtošanas elementu uzstādīšana. Darbi jāveic līdz šī gada novembrim.

Gājēju tilta un tuneļa izbūve

Atbilstoši laika grafikam norit gājēju tuneļa zem dzelzceļa, kas savienos Skolas ielu un Mālkalnes prospektu, būvniecība. Turpinās tuneļa iekšdarbi, virs tuneļa šahtām abās tuneļa pusēs paredzētā gaismas logo izstrāde, elektroapgādes projektēšanas darbi. Uzsākti arī labiekārtošanas darbi, tai skaitā bruģēšana. Būvdarbu pasūtītājs ir VAS "Latvijas dzelzceļš". Būvniecības darbus veic pilnsabiedrība "BMGS-Viadukts", gājēju tuneli paredzēts nodot ekspluatācijā līdz šī gada 20. novembrim.

Turpinās jaunā gājēju tilta būvniecība pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu. Abos upes krastos izbūvēti 12 urbpāļi, šobrīd tiek veikta enkurbalstu veidošana, stiegrošana un betonēšana. Darbus veic SIA “Būvinženieris”, to izpildes termiņš ir 2021. gada maijs.

Jāatzīmē, ka šonedēļ ir uzsākta rotācijas apļa Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojumā izbūve, līdz ar to no 5. oktobra satiksme Kalna prospektā posmā no Skolas ielas līdz šosejai A6 Rīga-Daugavpils ir slēgta. Atbilstoši AS "A.C.B.", kas veic rotācijas apļa izbūvi, sniegtajai informācijai apļa izbūvi paredzēts veikt 6 nedēļu laikā no darbu uzsākšanas dienas. Autovadītāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus saskaņā ar satiksmes organizācijas shēmu un ievērot ceļa zīmes.

Lai uzlabotu gājēju un autobraucēju drošību, uzsākta luksoforu izbūve Vidus prospekta un Zilokalnu prospekta krustojumā Ogrē. Darbus veic SIA "MT Sēta", un tie jāpabeidz līdz šī gada novembrim.

Citi būvniecības objekti

Intensīvi turpinās aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūves darbi. Pabeigta Ogres upes ietekas gultnē esošās grunts sūknēšana un iestrāde, izmantojot peldošo zemessūcēju. Šobrīd tiek veikta nepieciešamās grants piebēršana un uzsākti mola seguma līdzināšanas darbi (planēšana). Pēc šo darbu pabeigšanas tiks uzsākta teritorijas labiekārtošana. Būvdarbus veic SIA "Valkas meliorācija", darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.

Pabeigta elektronisko sistēmu ražošanas ēkas Akmeņu ielā 74, Ogrē izbūve. Pašlaik tiek novērsti trūkumi atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam noteiktajām norādēm, lai ēku varētu nodot ekspluatācijā. Būvdarbus veica SIA "Arčers". Ar atklātas izsoles palīdzību ražošanas ēkas nomas tiesības 2018. gada 15. augustā ir ieguvusi SIA “Quality Jobs”. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, nomnieks ražošanas ēkā pēc tās izbūves ieguldīs 1 miljonu eiro nefinanšu investīcijas, kā arī tiks izveidotas 120 jaunas darba vietas.

Atbilstoši laika grafikam norit Ogres Centrālā bibliotēkas izbūve - veikta jumta konstrukciju seguma montāža, ēkas siltināšana, pabeigta koka konstrukciju izbūve. Būvniecības darbus veic AS "RERE Grupa", tos plānots pabeigt līdz 2021. gada pavasarim.

Turpinās bijušās sanatorijas "Ogre" ieejas vestibila pārbūve - pabeigti demontāžas darbi, izbūvēti pamati, uzsākti konstruktīvie darbi, kas skar koka karkasa, siju un jumta izbūvi. Darbu izpildītājs ir SIA "Orions CK Projekts", to izpildes termiņš ir šī gada novembris.

Projekta "Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā" ietvaros turpinās esošo gaismekļu nomaiņa pret LED tehnoloģiju gaismekļiem. Šobrīd uzstādīti 911 no 920 gaismekļiem, iekārtas tiek aprīkotas ar vadības sistēmām, kā arī notiek darbs pie video reģistratora montāžas sistēmas izveides. Darbus veic piegādātāju apvienība "LR light". Projekts tiks pabeigts līdz 2021. gada janvāra beigām.

