Top dokumentāla īsfilma- 1916. Ogre. Strēlnieki. Daugava.

Ogrē 11. novembrī Lāčplēša dienas gājiena laikā pirmizrādi piedzīvos dokumentāla īsfilma 1916. OGRE. STRĒLNIEKI. DAUGAVA, kas top sadarbojoties Ogres novada pašvaldībai un Ogres novada Kultūras centram.

Īsfilmas mērķis ir, godinot Latviešu strēlnieku piemiņu un atceroties mūsu varoņus, kuri izkaroja Latvijas brīvību, restaurēt 2. Rīgas Latviešu strēlnieku bataljona izlūku uzbrukumu, Daugavas forsēšanu, kas 1916. gada 18. oktobrī notika Daugavas krastos pie Ogres.

Pirmais pasaules karš tiešā veidā skāra Latvijas teritoriju un par vienu no frontes līnijām kļuva mūsu likteņupe Daugava. Daugavas labo krastu pie Ogres un Ikšķiles aizstāvēja 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulks. Topošās īsfilmas sižeta kodolu veido pulka izlūku uzbrukums un Daugavas forsēšana 1916. gadā. Latviešu strēlnieki izkaroja neskaitāmas kaujas, ar savu varonību kļuva leģendāri, tomēr dažādu apstākļu sakritība neļāva gūt uzvaru šajā kaujā. Taču strēlnieku cīņas spars deva tautai ticību un spēku ceļā uz savu valsti, brīvu Latviju.

"Šāda mēroga projekts pašvaldībai ir liela uzdrīkstēšanās. Filmēšanas procesā piedalās brīvprātīgie, kas ikdienā nav saistīti ar aktierspēli. Šie puiši labi zina strēlnieku stāstu, sajūt to, un filmēšanas laukumā ikvienu lietu darīja no visas sirds. Atceros epizodi, kad vēlā vakarā pie Daugavas bija jāfilmē aina, kurā strēlnieki dodas ūdenī. Puiši uzreiz teica:" Mēs to varam!" Kad aina bija nofilmēta un bija redzams, ka ir dažas nepilnības, puiši bija gatavi ainu atkārtot un mesties aukstajā ūdenī atkal un atkal. Tik liela dalībnieku atsaucība iepriekš nebija pieredzēta", stāsta filmas režisors Jānis Kaijaks.

Filmēšanas laikā atbalstu sniedza Aizsardzības ministrija un Zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons. Karavīru lomās iejutās 15 brīvprātīgie aktieri – Adrians Āboliņš, Aigars Āboliņš, Valters Dāvis Ostrovskis, Toms Blumbergs, Krišjānis Kaļāns, Aleksejs Rudojs, Jānis Iklāvs, Artūrs Rudzītis, Edvards Petkuns, Matīss Liepa, Edvards Andris Prūsis, Andris Juškāns, Tomass Juškāns, Kaspars Špēlis, Juris Gasparovičs. Savukārt tērpus un rekvizītus konkrētā laika restaurēšanai palīdzēja nodrošināt Kultūras mantojumu centrs TĪNŪŽU MUIŽA, vadītājs Kaspars Špēlis.

Filmēšanas process ir noslēdzies un šobrīd notiek nofilmētā materiāla montāža, kā arī citi ar filmas sagatavošanu saistītie darbi.

1916. OGRE. STRĒLNIEKI. DAUGAVA pirmizrāde notiks 2020. gada 11. novembrī, kad dokumentālo īsfilmu paredzēts demonstrēt uz Ogres novada pašvaldības domes fasādes.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/48182