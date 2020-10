Tūrisma uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņā

Saulainā 13.oktobra dienā Ogres novada tūrisma uzņēmēji devās Tūrisma informācijas centra organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā, kas kļuvis jau par tradīciju.

Pagājušajā gadā uzņēmēji iepazina Krapes tūrisma piedāvājumu, bet šogad devās uz Suntažiem un Ķeipeni, lai iepazītos ar tūristiem pieejamo pakalpojumu klāstu šajā apkaimē.

Rīta pusē tūrisma uzņēmēji satikās pie Plaužu ezera un uzzināja vairāk par uzņēmēju sadarbību ar pašvaldību. Šajā vietā zemes īpašnieks SIA "Kalnavota Akmens" nodrošina iedzīvotājiem un tūristiem bezmaksas piekļuvi Plaužu ezeram publiskai lietošanai nodotajā zonā. Savukārt pagasta pārvaldes uztur kārtībā un apsaimnieko šo zonu.

Blakus atrodas teritorija, kurā pieejamas atpūtas iespējas - laivu, katamarāna un SUP dēļu noma - par maksu. Savukārt bērnu rotaļu laukums, volejbola laukums un peldvieta izmantojama bezmaksas. Vasarā darbojas arī neliels veikaliņš. 2020.gada sezonā pakalpojumu klāsts paplašināts - pieejama arī pirts un kubla noma. Šis viss ir paveikts dažu gadu laikā, piesaistot dažādu projektu finansējumu, kā arī ieguldot uzņēmuma līdzekļus. Uzņēmēji Agita un Rolands Celmiņi nedomā apstāties un pastāstīja arī par nākotnes plāniem - piedāvāt ēdināšanas pakalpojumus un ierīkot kempinga mājiņas.

Nodrošinot tūristu vajadzības, mājaslapā www.plaudis.lv pieejama informācija arī par tuvākās apkārtnes tūrisma objektiem, tādiem kā Ķeipenes piparkūkas, alus darītava "IndieJānis" un Šūpoļu parks, ko brauciena dalībnieki apmeklēja dienas gaitā.

Viesojoties Ķeipenes piparkūku studijā uzņēmēji ne tikai klausījās stāstu par to, kas tiek piedāvāts tūristiem un izgreznoja savas piparkūkas, bet uzzināja arī to, ka šeit ir viena no retajām vietām, kur piparkūku glazūras tiek gatavotas tikai no dabīgām sulām. Tas ierobežo krāsu klāstu, taču piešķir atšķirīgu izskatu no citur ceptām piparkūkām. Varbūt tieši tāpēc Ķeipenes piparkūkas ir izslavētas visā Latvijā un nes Ķeipenes vārdu arī ārpus robežām. Uzņēmēji uzzināja ne tikai par veiksmēm un labo pieredzi, bet arī par izaicinājumiem, ar ko ikdienā jāsastopas IK "'Ķeipenieši".

Dienas turpinājumā uzņēmēju delegācija devās ciemos pie "IndieJāņa", kas kopš šīs sezonas piedāvā ne tikai alus degustācijas un ekskursiju pa brūzi, bet arī iespēju īrēt pirti un karsto kublu, kā arī vienkāršas naktsmītnes. "IndieJānim" ideju netrūkst - drīzumā alus brūzī notiks arī nelieli koncerti.

Kā pēdējais no pieturas punktiem bija Šūpoļu parks, kura saimniece izrādīja apkārtni un pastāstīja, ka parks ir brīvi pieejams apmeklētājiem par ziedojumiem, savukārt piknika vietas izmantošana un pirts namiņa īre iepriekš jāpiesaka. Šobrīd pirts namiņā notiek remontdarbi, taču cerams, ka jau drīzumā tūristi varēs baudīt pirtspriekus.

Visi apciemotie uzņēmēji atzīst, ka šī vasara iezīmējusies ar vietējo tūristu skaita pieaugumu, savukārt grupu tūristi gandrīz tikpat kā nav bijuši. Uzņēmēji ir gatavi turpināt attīstīt savu piedāvājumu, lai tūristu skaits turpinātu augt un lai apmeklētājiem šeit būtu iemesls pavadīt vairāk laika.

Ceram, ka uzņēmēji guva iedvesmu tālākajam darbam un uzzināja viens par otru vairāk, lai varētu tūristiem ieteikt tuvākās apkārtnes piedāvājumu. Un iespējams, ka brauciena laikā tika nodibinātas dažas sadarbības saites, kuras varēsim baudīt jau tuvākajā laikā. Sadarbībā ir spēks!

Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs

