Apmeklējot Ogres novada pašvaldību un VSAA Ogres nodaļu, jāievēro noteiktie ierobežojumi

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas straujo izplatību Latvijā un pamatojoties uz Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis 2020. gada 15. oktobrī ir izdevis rīkojumu Nr. S/122 “Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē”.

Saskaņā ar šo rīkojumu apmeklētājiem ir ierobežota iekļūšana Ogres novada pašvaldības ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33, kurā bez pašvaldības vadības un centrālās administrācijas struktūrvienībām ir izvietots arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jēkabpils reģionālās nodaļas Ogres klientu apkalpošanas centrs (VSAA Ogres nodaļa).

Pa centrālo ieeju apmeklētāji var iekļūt ēkas 1. stāvā, kur atrodas Apmeklētāju pieņemšanas centrs. Apmeklētāju pieņemšanas centrs ir atvērts un strādā katru darbdienu ierastajā režīmā: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00; otrdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00; piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, bez pusdienu pārtraukuma.

Apmeklētāju pieņemšanas centra telpās ir izvietota arī kase, kas ir brīvi pieejama tās darba laikā. Kases darba laiks: pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00; otrdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00; trešdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00; piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.

Apmeklētājiem iekļūšana centrālās administrācijas ēkā ir iespējama tikai tad, ja:

apmeklētājam ir reģistrēta un apstiprināta apmeklētāja pieņemšana centrālās administrācijas telpās, kuras nav aprīkotas ar kodu durvīm;

ja apmeklētājam ir izsniegta reģistrēta pašvaldības apmeklētāja karte iekļūšanai telpās ēkas 2., 3. un 4. stāvā, kuras ir aprīkotas ar durvju kodiem.

Ja nav iespējama jautājumu kārtošana attālināti un ir nepieciešams doties uz pašvaldību, iedzīvotāji aicināti vispirms sazināties ar speciālistiem un saskaņot tikšanās iespējas.

Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētājiem nav jāvēršas Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai kā citādi iepriekš jāpiesakās – viņiem iekļūšanu Dzimtsarakstu nodaļas telpās nodrošinās ēkas dežurants.

VSAA Ogres nodaļā ēkas dežurants nodrošinās iekļūšanu tikai tad, ja no VSAA Ogres nodaļas būs saņemts pieteikums apmeklētāja pieņemšanai attiecīgajā dienā un laikā.

Visiem apmeklētājiem obligāti jāaizpilda Iestādes apmeklētāja reģistrācijas lapa, norādot vārdu, uzvārdu un kontakttālruni.

Ierobežojošie pasākumi tiek noteikti ar vienu mērķi – ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību un pasargāt iedzīvotājus no saslimšanas ar šo vīrusu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret valstī un pašvaldībā noteiktajiem ierobežojumiem un stingri tos ievērot, lai saudzētu sevi un savus līdzcilvēkus.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/48258