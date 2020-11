Remontdarbu dēļ būs ierobežota autotransporta kustība pa dzelzceļa pārbrauktuvi Ogrē, Kalna prospektā

VAS "Latvijas dzelzceļš" šonedēļ un nākamnedēļ atsevišķās dienās veiks remontdarbus uz dzelzceļa pārbrauktuves Ogrē, Kalna prospektā. Remontdarbu laikā autotransporta kustība tiks organizēta pa vienu joslu.

Šonedēļ dzelzceļa pārbrauktuves remontdarbi plānoti naktī no 3. novembra uz 4.novembri, laika posmā no plkst. 20 līdz plkst. 8. Tikmēr nākamnedēļ - 10., 11. un 12.novembrī remonts norisināsies pa dienu – laika posmā no plkst. 8 līdz plkst. 20.

Abos remontdarbu posmos transporta plūsma tiks organizēta ar satiksmes regulētājiem.

Lai gan transporta kustība pa pārbrauktuvi netiks pilnībā slēgta, VAS "Latvijas dzelzceļš" aicina autovadītājus izvēlēties citus apbraukšanas ceļus, tādējādi izvairoties no iespējamiem sastrēgumiem intensīvajās satiksmes stundās.

